Vecinos de Santa Clara y San Pablo sufren una oleada de robos en vehículos y actos vandálicos

Estado de uno de los vehículos objeto de robo esta pasada noche junto a la calle Macedonia, en San Pablo

Los barrios sevillanos de San Pablo y Santa Clara registran numerosos robos en vehículos y actos vandálicos que afectan tanto a turismos como al mobiliario urbano. La asociación vecinal Gran Vía-Santa Clara alerta de esta situación que se ha intensificado en las últimas semanas, incluyendo también intentos de robos en viviendas de la zona, según ha manifestado su presidenta.

Durante la madrugada del lunes se produjeron al menos dos asaltos a vehículos mediante la rotura de lunas, según ha informado uno de los afectados. Su turismo se encontraba estacionado entre las calles Villas de Cuba y Macedonia cuando sufrió el ataque. Otro residente del barrio de Santa Clara ha relatado a Europa Press los continuos daños que sufren los coches aparcados cerca del parque de La Pradera, donde los actos vandálicos superan en ocasiones la intención de robo.

"Me encontré con muchos espejos retrovisores casi arrancados y algunas ruedas pinchadas", ha explicado este vecino, describiendo la situación que se vive en su calle de manera habitual.

Botellonas y vandalismo en el Parque La Pradera

Los residentes denuncian que los fines de semana la situación se agrava considerablemente en la zona. "Hay fines de semana que son una locura, e incluso ha habido noches en las que hemos visto bicicletas de alquiler de Sevici ardiendo y contenedores de basura volcados, sin olvidar la suciedad y el ruido provocado que generan las botellonas", ha añadido el mismo vecino.

Una de las principales quejas se centra en que el Parque La Pradera no se cierra a las 22:00 horas en invierno ni a medianoche en verano, incumpliendo lo establecido en la Ordenanza Municipal. Los vecinos consideran esta medida fundamental, ya que la zona se ha convertido en punto de botellona tras las batidas policiales realizadas en Fuerte de Navidad.

Reclamaciones vecinales y posibles movilizaciones

La comunidad vecinal lamenta que las reuniones con el Distrito San Pablo-Santa Justa no estén produciendo los resultados esperados. Ante esta situación, solicitan una mayor presencia policial en el barrio y no descartan llevar a cabo movilizaciones para visibilizar sus demandas y conseguir una respuesta efectiva por parte de las autoridades municipales.