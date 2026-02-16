Una banda de aluniceros asalta la tienda de Pandora del Nervión Plaza

Una banda de aluniceros asaltó la madrugada de este lunes una joyería de la cadena Pandora en el centro comercial Nervión Plaza. Al menos tres personas participaron en el robo, para el que utilizaron dos vehículos. Los ladrones iban encapuchados y accedieron desde la calle a la plaza central del recinto comercial, donde se encuentra la tienda. Está justo en la parte que da a la calle, en la planta baja, por lo que pudieron entrar fácilmente subiendo los coches a la acera. Iban en un BMW y en un Fiat 500, que emplearon para el alunizaje.

Con este coche, más pequeño que el BMW, fueron dando marcha atrás hasta reventar tanto la persiana de seguridad como la puerta de cristal de la tienda. Después, entraron en el establecimiento y se apoderaron de un buen número de joyas. No ha trascendido la cantidad de piezas sustraídas, ni tampoco el valor de las mismas. Los asaltantes se dieron después a la fuga con los dos coches.

Los vigilantes del centro comercial avisaron a la Policía, que llegó rápidamente. Incluso había una patrulla cerca y llegaron a pie, pero los aluniceros se dieron a la fuga. Hubo una persecución por las calles de Sevilla, durante la cual los ladrones arrojaron varios objetos para dificultar el seguimiento de los policías. Una de las cosas que tiraron es un extintor. Los delincuentes lograron huir.

La mañana de este lunes, el destrozo era bien visible en la tienda de Pandora del Nervión Plaza. Desde fuera podía verse el interior completamente lleno de cristales rotos y con la puerta tirada en el suelo. La persiana de seguridad estaba reventada y se había precintado el acceso con una cinta policial y con unas vallas del centro comercial. Una empleada de la tienda permanecía en la puerta, si bien esta mujer prefirió no hacer ninguna declaración a este periódico.

No ha sido el único alunizaje que tuvo lugar la pasada madrugada. También hubo otro en un conocido bar de Dos Hermanas. En esta ocasión, los asaltantes utilizaron otro BMW, pero distinto al de Nervión Plaza, por lo que presumiblemente debe tratarse de una banda distinta.

Los alunizajes, que estuvieron muy de moda en Sevilla la década pasada, se habían reducido mucho en los últimos tiempos. Uno de los que sigue sin esclarecer fue el de la joyería Abrines, en el centro de la capital andaluza, que tuvo lugar en abril de 2025. En noviembre del año pasado, la Guardia Civil y la Policía Nacional desarticularon, en una operación conjunta desarrollada en la provincia de Sevilla, uno de los grupos de aluniceros más activos del sur de España. A la organización se le atribuían más de 25 robos cometidos en menos de tres meses en establecimientos de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz.