Muere un hombre en un accidente de tráfico en la SE-40

Un hombre ha muerto este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía de circunvalación SE-40, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra. Se trata de una colisión entre un turismo y un camión, que ha tenido lugar en el kilómetro 8 sobre las diez de la mañana. Fuentes del servicio de emergencias 112 indicaron a este periódico que recibieron una llamada de un alertante que aseguraba que en el turismo había una persona atrapada, y que parecía muerta.

El 112 activó a los servicios sanitarios del 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación Provincial y al departamento de Mantenimiento de Carreteras. Los sanitarios sólo pudieron certificar la defunción de la persona atrapada. La comisión judicial se ha desplazado al lugar de los hechos para proceder al levantamiento del cadáver, que será trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia.

No ha trascendido ni la edad ni la identidad de la víctima de este accidente de tráfico.