Las deducciones autonómicas en Andalucía que pueden devolverte hasta 4.000 euros en la declaración de la renta 2026
Los gastos veterinarios, las cuotas del gimnasio o el coste de la compra para las personas celiacas debutan como gastos deducibles en el tramo autonómico del IRPF
La Campaña de Renta y Patrimonio 2026 comenzará el próximo 8 de abril. Será a partir de entonces cuando los contribuyentes podrán realizar tramitar su declaración de la renta a través del servicio Renta Web o la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. El borrador de los ingresos y gastos correspondientes al año 2025 se podrá consultar con antelación, una práctica recomendada por los expertos que permite pagar menos impuestos. Para ello, es fundamental conocer cuáles son las deducciones a las que tenemos derecho.
El IRPF es un impuesto progresivo, por lo que la aportación de los contribuyentes se corresponde con su nivel de ingresos. En España, existen varios tramos de renta, a cada uno de los cuales se le aplica un tipo impositivo distinto. No obstante, este porcentaje puede variar en función del lugar de residencia al ser un tributo gestionado parcialmente a las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, la comunidad establece sus propias deducciones autonómicas a través de la Ley 5/2021 y los presupuestos de la Junta para 2026, que detallamos a continuación.
Hasta 1.200 menos por el pago del alquiler
En materia de vivienda, destaca la deducción de hasta 1.200 euros anuales, en el alquiler de vivienda habitual en el tramo autonómico del IRPF:
- Jóvenes menores de 35 años
- Personas mayores de 65 años
- Víitmas de violencia de género y del terrorismo
Además, la deducción máxima se incrementa hasta los 1.500 euros para personas con discapacidad. En estos casos, el límite de ingresos en tributación individual se establecerá en 25.000 euros.
Los menores de 35 años podrán acogerse asimismo a una deducción por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida. Se aplicará una deducción del 6%, siempre que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 25.000 euros, en tributación individual, o a 30.000 euros, en caso de tributación conjunta.
Deducciones por natalidad, familias monoparentales y numerosas
Las familias también pueden acogerse a numeras deducciones autonómicas en la declaración de la renta:
- Deducción por nacimiento, adopción de hijos o acogimiento familiar de menores. Se aplica una deducción en el tramo autonómico de 200 euros por cada hijo nacido, adoptado o en régimen de adopción, que aumentará a 400 euros si el contribuyente reside en un municipio de menos de 3.000 habitantes.
- Deducción autonómica por adopción de hijos en el ámbito internacional. 600 euros por cada hijo adoptado, cuando la suma de las bases generales y de ahorro sea inferior a 80.000 euros en caso de tributación individual o a 100.000 euros si se trata de una tributación conjunta.
- Deducción autonómica para madre o padre de familia monoparental. 100 euros, con posibilidad de incrementarse en 100 euros adicionales por cada ascendiente mayor de 75 años que conviva con la familia monoparental.
- Deducción autonómica para familia numerosa. 200 euros para las familias numerosas de categoría general y 400 euros para las de categoría especial.
- Deducción autonómica por gastos educativos. Se aplica una deducción del 15% por gastos de ensañanza escolar o extraescolar de idiomas, de informática o de ambas, con un máximo de 150 euros anuales por cada descendiente.
Del veterinario al gimnasio: los andaluces pueden deducirse hasta 100 euros
Otras deducciones destacadas que forman parte de la última rebaja fiscal de la Junta de Andalucía están ligadas a las mascotas, el deporte o la alimentación. En primer lugar, se establece una deducción del 30% de los gastos veterinarios con un límite de 100 euros durante un año. Esta deducción se amplía a tres años para el caso de los animales adoptados y durante toda la vida del animal si se trata de perros guía o de asistencia.
Los andaluces podrán deducirse otros 100 euros por gastos en cuotas de escuelas deportivas, gimnasios, clubes o federaciones, sin límite de renta. Esta medida tiene el objetivo de fomentar el bienestar físico y unos hábitos de vida saludables.
Novedosa es también la dedudción de hasta 100 euros anuales destinada a las personas celíacas, destinada a cubrir los gastos de los productos sin gluten. Los alimentos sin gluten suelen tener un precio notablemente superior a los de la cesta de la compra tradicional.
Otras deducciones autonómicas de ámbito social
Los contribuyentes andaluces podrán acogerse asimismo a deducciones específicas dirigidas a personas con discapacidad:
- Deducción autonómica para contribuyentes con discapacidad. 150 euros.
- Deducción autonómica para contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho con discapacidad. 100 euros para los contribuyentes con cónyuges o pareja con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
- Deducción autonómica por asistencia a personas con discapacidad. 100 euros para los contribuyentes con derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad de descendientes o ascendientes.
Finalmente, otras deducciones de índole social tienen que ver con el servicio de ayuda doméstica, las inversiones empresariales o donaciones a entidades sin ánimo de lucro que defienden el medio ambiente:
- Deducción autonómica por ayuda doméstica. Los titulares del hogar familiar afiliados en Andalucía al Sistema Especial del Régimen General de la Seguridad Social de Empleados del Hogar se pueden reducir un 20% del importe satisfecho por cuenta de la persona empleadora a la Seguridad Social correspondiente a la cotización de la persona empleada, con un límite máximo de 500 euros anuales.
- Deducción autonómica por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en determinadas sociedades mercantiles. El 20% de las cantidades invertidas para la constitución o ampliación de capital en sociedades mercantiles que revistan la forma de sociedad anónima, sociedad anónima laboral, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad limitada laboral o sociedad cooperativa, con un máximo de 4.000 euros.
- Deducción autonómica por gastos de defensa jurídica de la relación laboral. El importe por los gastos de defensa derivados en procedimientos judiciales de despido, extinción de contrato y reclamación de cantidades, con un límite de 200 euros.
- Deducción autonómica por donativos con finalidad ecológica. Un 10% de las cantidades donadas a entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de corporaciones locales de Andalucía, así como entidades sin fines lucrativos y beneficiarias del mecenazgo, cuya finalidad sea la defensa y la conservación del medioambiente, hasta 150 euros.
