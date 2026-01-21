Un asesor fiscal recomienda justificar estos gastos para ahorrar en declaración de la renta: "Asegúrate de que tu hermandad informa del pago de cuotas a Hacienda"

Las cuotas de las hermandades o de los sindicatos son gastos deducibles que pueden no aparecer en el borrador de la renta.

La Agencia Tributaria ya ha confirmado las fechas clave de la Campaña de la declaración de la renta de 2026, uno de los principales hitos del año fiscal para los contribuyentes. Aunque la campaña arranque el próximo 8 de abri, los expertos instan a los ciudadanos a preparar su tributación con tiempo e informarse acerca de las posibles bonificaciones con las que pueda optimizar su carga impositiva.

"Si tu economía depende exclusivamente de una nómina, con tener el certificado de retenciones que debe darte tu empresa es suficiente para confirmar los datos del borrador", explica Alonso Gómez, asesor fiscal sevillano (@gomezantolinasesores). No obstante, este experto recuerda que los contribuyentes están obligados a declarar todo tipo de ingresos, desde las ganancias en bolsa hasta el alquiler de una propiedad. "Hay ayudas o prestaciones que están exentas, pero en general, cualquier ingreso por un servicio o la venta de un producto se debe declarar", puntualiza Gómez.

En este sentido, omitir la declaración de cualquier rendimiento es susceptible de acarrear una multa por parte de Hacienda: "Las sanciones no están condicionadas a grandes fraudes, ya que puedes ser un pequeño contribuyente, y por realizar mal tu renta puedes recibir una sanción". En estos casos, la Agencia Tributaria requerirá información al contribuyente y propondrá una multa de entre el 50% y el 150% del importe no declarado, según la gravedad.

"Las leyes cambian continuamente y los contribuyentes no tienen por qué saberlo"

Ahora bien, más allá del deber de declarar por los rendimientos de su trabajo, su capital o sus actividades económicas, los contribuyentes pueden acogerse a algunas deducciones. Por ejemplo, este asesor recomienda certificar el pago de cuotas a los sindicatos, ya que esta información no aparece en el borrador. Otro caso común es el de los miembros de hermandades: "Asegúrate siempre de que la hermandad informa a la Agencia Tributaria del pago de las cuotas".

Son asimismo deducibles otros gastos derivados del arrendamiento de una vivienda, como el IBI, la comunidad o el pago de seguros: "Los caseros deben tener siempre lista esta documentación". Lo mismo ocurre con la venta de inmuebles, pues en este tipo de operaciones, es posible deducirse algunos gastos de notaría o trámites bancarios: "El olvido de una factura puede hacernos perder bastante dinero".

En este punto, Gómez invita a confiar siempre este trámite en un gestor para evitar dejar pasar este tipo de bonificaciones: "Las leyes están cambiando continuamente y es probable que alguien que no trabaje a diario con la fiscalidad desconozca las claves de la declaración de la renta".

"La tramitación online permite comprobar los datos y no requiere desplazarse"

Los contribuyentes podrán optar por hasta tres medios distintos para presentar su declaración del IRPF, cada uno de ellos con sus propios plazos y particularidades. Aquellos que decidan realizar su declaración online podrán ser los primeros en hacerlo desde el próximo 8 de abril, la opción preferida para este asesor fiscal sevillano. "Ya la hagas tú mismo o un gestor, les un procedimiento cómodo, rápido y en que puedes ir comprobando los datos con tranquilidad. Además, no requiere desplazarte", apunta Gómez.

Por otro lado, la tramitación telefónica comenzará a partir del 6 de mayo. En este caso, además del requisito de cita previa, existen otros inconvenientes. "Tienes que saber qué documentación necesitas y tenerla preparada. Tampoco conoces al profesional que va a realizar tu declaración", explica Alonso Gómez, quien asegura que un asesor fiscal nunca se decantaría por esta opción.

Finalmente, la opción de tramitar la declaración de la renta en una oficina de Hacienda no se habilitará hasta el 1 de junio. Aparte de la imposibilidad de elegir al agente que te atenderá, "hay que llevar toda la documentación, necesitas cita previa, desplazarte y ajustarte a los horarios disponibles". En cualquier caso, la fecha límite para presentar la declaración del IRPF será el próximo 30 de junio de 2026.