Estos son los municipios de Andalucía que cuentan con una deducción extra en el IRPF por nacimiento, adopción o acogimiento en 2026

La Junta de Andalucía ha oficializado a través del BOJA el mantenimiento este 2026 de una ventaja fiscal con el fin de combatir los problemas de despoblación. En concreto, los ciudadanos que residan en municipios de menos de 3.000 habitantes podrán acogerse a una deducción en la declaración de la renta de hasta 400 euros por cada hijo nacido, adoptado o en régimen de acogimiento familiar. Se trata de una medida de discriminación positiva, pues de acuerdo con la Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la deducción general por nacimiento, adopción o acogimiento de menores es de 200 euros en la cuota del IRPF.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los municipios que en 2025 tienen menos de 3.000 habitantes son los siguientes:

Almería

Abla

Abrucena

Albanchez

Alboloduy

Alcolea

Alcóntar

Alcudia de Monteagud

Alhabia

Alicún

Almócita

Alsodux

Armuña de Almanzora

Bacares

Bayárcal

Bayarque

Bédar

Beires

Benitagla

Benizalón

Bentarique

Canjáyar

Castro de Filabres

Chercos

Chirivel

Cóbdar

Enix

Felix

Fines

Fiñana

Fondón

Gérgal

Huécija

Íllar

Instinción

Laroya

Láujar de Andarax

Líjar

Lubrín

Lucainena de las Torres

Lúcar

María

Nacimiento

Ohanes

Olula de Castro

Oria

Padules

Partaloa

Paterna del Río

Purchena

Rágol

Rioja

Santa Cruz de Marchena

Santa Fe de Mondújar

Senés

Serón

Sierro

Somontín

Sorbas

Suflí

Taberno

Tahal

Terque

Tres Villas, Las

Turrillas

Uleila del Campo

Urrácal

Velefique

Vélez-Blanco

Cádiz

Algar

Benaocaz

Bosque, El

Castellar de la Frontera

Gastor, El

Grazalema

San Martín del Tesorillo

Setenil de las Bodegas

Torre Alháquime

Villaluenga del Rosario

Zahara de la Sierra

Córdoba

Alcaracejos

Almedinilla

Añora

Belmez

Blázquez, Los

Cañete de las Torres

Carcabuey

Cardeña

Conquista

Dos Torres

Encinas Reales

Espiel

Fuente Carreteros

Fuente la Lancha

Fuente-Tójar

Granjuela, La

Guadalcázar

Guijarrosa, La

Guijo, El

Luque

Monturque

Obejo

Palenciana

Pedro Abad

Pedroche

San Sebastián de los Ballesteros

Santa Eufemia

Torrecampo

Valenzuela

Valsequillo

Victoria, La

Villaharta

Villanueva del Duque

Villanueva del Rey

Villaralto

Viso, El

Zuheros

Granada

Agrón

Alamedilla

Albondón

Albuñán

Albuñuelas

Aldeire

Algarinejo

Alicún de Ortega

Almegíjar

Alpujarra de la Sierra

Alquife

Arenas del Rey

Beas de Granada

Beas de Guadix

Benalúa de las Villas

Benamaurel

Bérchules

Bubión

Busquístar

Cacín

Cádiar

Calahorra, La

Calicasas

Campotéjar

Cáñar

Capileira

Carataunas

Cástaras

Castilléjar

Castril

Chimeneas

Cogollos de Guadix

Cogollos de la Vega

Colomera

Cortes de Baza

Cortes y Graena

Cuevas del Campo

Darro

Dehesas de Guadix

Dehesas Viejas

Deifontes

Diezma

Dílar

Dólar

Domingo Pérez de Granada

Dúdar

Escúzar

Ferreira

Fonelas

Fornes

Freila

Galera

Gobernador

Gor

Gorafe

Guadahortuna

Guájares, Los

Güéjar Sierra

Güevéjar

Huélago

Huéneja

Huétor de Santillán

Ítrabo

Játar

Jayena

Jérez del Marquesado

Jete

Juviles

Lanteira

Lecrín

Lentegí

Lobras

Lugros

Lújar

Malahá, La

Marchal

Molvízar

Montejícar

Montillana

Morelábor

Murtas

Nevada

Nigüelas

Nívar

Orce

Otívar

Pampaneira

Pedro Martínez

Peza, La

Pinar, El

Pinos Genil

Píñar

Polícar

Polopos

Pórtugos

Puebla de Don Fadrique

Purullena

Quéntar

Rubite

Salar

Santa Cruz del Comercio

Soportújar

Sorvilán

Taha, La

Torre-Cardela

Torvizcón

Trevélez

Turón

Ugíjar

Valderrubio

Valle del Zalabí

Valle, El

Válor

Ventas de Huelma

Villamena

Villanueva de las Torres

Villanueva Mesía

Víznar

Zafarraya

Zagra

Zújar

Huelva

Alájar

Almendro, El

Almonaster la Real

Aroche

Arroyomolinos de León

Berrocal

Cabezas Rubias

Cala

Calañas

Campillo, El

Campofrío

Cañaveral de León

Castaño del Robledo

Cerro de Andévalo, El

Chucena

Corteconcepción

Cortelazor

Cumbres de Enmedio

Cumbres de San Bartolomé

Cumbres Mayores

Encinasola

Escacena del Campo

Fuenteheridos

Galaroza

Granada de Río-Tinto, La

Granado, El

Higuera de la Sierra

Hinojales

Jabugo

Linares de la Sierra

Manzanilla

Marines, Los

Nava, La

Paymogo

Puerto Moral

Rosal de la Frontera

San Silvestre de Guzmán

Sanlúcar de Guadiana

Santa Ana la Real

Santa Bárbara de Casa

Santa Olalla del Cala

Valdelarco

Villablanca

Villanueva de las Cruces

Villanueva de los Castillejos

Villarrasa

Zalamea la Real

Zarza-Perrunal, La

Zufre

Jaén

Albanchez de Mágina

Aldeaquemada

Arquillos

Arroyo del Ojanco

Baños de la Encina

Bedmar y Garcíez

Begíjar

Bélmez de la Moraleda

Benatae

Cabra del Santo Cristo

Cambil

Campillo de Arenas

Canena

Carboneros

Cárcheles

Cazalilla

Chiclana de Segura

Chilluévar

Escañuela

Espeluy

Frailes

Fuerte del Rey

Génave

Guarromán

Higuera de Calatrava

Hinojares

Hornos

Huesa

Ibros

Iruela, La

Iznatoraf

Jabalquinto

Jimena

Lahiguera

Larva

Lupión

Montizón

Noalejo

Orcera

Pegalajar

Puente de Génave

Puerta de Segura, La

Santa Elena

Santiago de Calatrava

Santiago-Pontones

Santo Tomé

Segura de la Sierra

Siles

Sorihuela del Guadalimar

Torreblascopedro

Torres

Torres de Albánchez

Villanueva de la Reina

Villardompardo

Villarrodrigo

Málaga

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algatocín

Almáchar

Almargen

Alozaina

Alpandeire

Árchez

Ardales

Arenas

Atajate

Benadalid

Benalauría

Benamargosa

Benaoján

Benarrabá

Borge, El

Burgo, El

Canillas de Aceituno

Canillas de Albaida

Cañete la Real

Carratraca

Cartajima

Casarabonela

Comares

Cuevas Bajas

Cuevas del Becerro

Cútar

Faraján

Gaucín

Genalguacil

Guaro

Igualeja

Istán

Iznate

Jimera de Líbar

Jubrique

Júzcar

Macharaviaya

Moclinejo

Monda

Montecorto

Montejaque

Parauta

Pujerra

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Serrato

Tolox

Totalán

Valle de Abdalajís

Villanueva de Tapia

Viñuela

Yunquera

Sevilla

Aguadulce

Alanís

Algámitas

Almadén de la Plata

Carrión de los Céspedes

Castilleja de Guzmán

Castilleja del Campo

Castillo de las Guardas, El

Coripe

Garrobo, El

Guadalcanal

Lora de Estepa

Madroño, El

Marinaleda

Martín de la Jara

Navas de la Concepción, Las

Palmar de Troya, El

Pedroso, El

Pruna

Puebla de los Infantes, La

Real de la Jara, El

Ronquillo, El

San Nicolás del Puerto

Villanueva de San Juan

Cabe recordar que esta deducción es compatible con otras ayudas a nivel estatal y autonómico. Respecto a los recién nacidos, una de las más novedosas es la ampliación de los permisos parentales de 16 a 19 semanas retribuidas este 2026. De ellas, seis semanas deben disfrutar inmediatamente después del nacimiento; once durante el primer año de vida del bebé y dos semanas adicionales por cuidados, hasta que el menor cumpla ocho años. En caso de las familias monoparentales, el cómputo total asciende a 32 semanas retribuidas.

Por su parte, las familias numerosas cuentan con apoyos específicos. En Andalucía, la Junta concede una ayuda por el nacimiento de un tercer hijo, con una cuantía de 600 euros mensuales por cada hijo menor de tres años hasta que cumplan dicha edad. Existen asimismo ayudas de entre 1.200 y 4.800 euros por partos múltiples que se abonan en un pago único con carácter anual durante los tres años posteriores al nacimiento, la adopción o al acogimiento familiar permanente o preadoptivo, para familias con ingresos de hasta cuatro veces el IPREM.

Otras deducciones que las familias pueden aplicar en el tramo autonómico de la declaración de la renta son: