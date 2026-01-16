Estos son los municipios de Andalucía que cuentan con una deducción extra en el IRPF por nacimiento, adopción o acogimiento en 2026
Las familias residentes en municipios de menos de 3.000 habitantes podrán deducirse 400 euros, en lugar de los 200 euros de la deducción general
¿Cómo solicitar el nuevo permiso retribuido por cuidado de menores? Guía con los requisitos, duración y plazos clave
La Junta de Andalucía ha oficializado a través del BOJA el mantenimiento este 2026 de una ventaja fiscal con el fin de combatir los problemas de despoblación. En concreto, los ciudadanos que residan en municipios de menos de 3.000 habitantes podrán acogerse a una deducción en la declaración de la renta de hasta 400 euros por cada hijo nacido, adoptado o en régimen de acogimiento familiar. Se trata de una medida de discriminación positiva, pues de acuerdo con la Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la deducción general por nacimiento, adopción o acogimiento de menores es de 200 euros en la cuota del IRPF.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los municipios que en 2025 tienen menos de 3.000 habitantes son los siguientes:
Almería
- Abla
- Abrucena
- Albanchez
- Alboloduy
- Alcolea
- Alcóntar
- Alcudia de Monteagud
- Alhabia
- Alicún
- Almócita
- Alsodux
- Armuña de Almanzora
- Bacares
- Bayárcal
- Bayarque
- Bédar
- Beires
- Benitagla
- Benizalón
- Bentarique
- Canjáyar
- Castro de Filabres
- Chercos
- Chirivel
- Cóbdar
- Enix
- Felix
- Fines
- Fiñana
- Fondón
- Gérgal
- Huécija
- Íllar
- Instinción
- Laroya
- Láujar de Andarax
- Líjar
- Lubrín
- Lucainena de las Torres
- Lúcar
- María
- Nacimiento
- Ohanes
- Olula de Castro
- Oria
- Padules
- Partaloa
- Paterna del Río
- Purchena
- Rágol
- Rioja
- Santa Cruz de Marchena
- Santa Fe de Mondújar
- Senés
- Serón
- Sierro
- Somontín
- Sorbas
- Suflí
- Taberno
- Tahal
- Terque
- Tres Villas, Las
- Turrillas
- Uleila del Campo
- Urrácal
- Velefique
- Vélez-Blanco
Cádiz
- Algar
- Benaocaz
- Bosque, El
- Castellar de la Frontera
- Gastor, El
- Grazalema
- San Martín del Tesorillo
- Setenil de las Bodegas
- Torre Alháquime
- Villaluenga del Rosario
- Zahara de la Sierra
Córdoba
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Añora
- Belmez
- Blázquez, Los
- Cañete de las Torres
- Carcabuey
- Cardeña
- Conquista
- Dos Torres
- Encinas Reales
- Espiel
- Fuente Carreteros
- Fuente la Lancha
- Fuente-Tójar
- Granjuela, La
- Guadalcázar
- Guijarrosa, La
- Guijo, El
- Luque
- Monturque
- Obejo
- Palenciana
- Pedro Abad
- Pedroche
- San Sebastián de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Victoria, La
- Villaharta
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Viso, El
- Zuheros
Granada
- Agrón
- Alamedilla
- Albondón
- Albuñán
- Albuñuelas
- Aldeire
- Algarinejo
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Alpujarra de la Sierra
- Alquife
- Arenas del Rey
- Beas de Granada
- Beas de Guadix
- Benalúa de las Villas
- Benamaurel
- Bérchules
- Bubión
- Busquístar
- Cacín
- Cádiar
- Calahorra, La
- Calicasas
- Campotéjar
- Cáñar
- Capileira
- Carataunas
- Cástaras
- Castilléjar
- Castril
- Chimeneas
- Cogollos de Guadix
- Cogollos de la Vega
- Colomera
- Cortes de Baza
- Cortes y Graena
- Cuevas del Campo
- Darro
- Dehesas de Guadix
- Dehesas Viejas
- Deifontes
- Diezma
- Dílar
- Dólar
- Domingo Pérez de Granada
- Dúdar
- Escúzar
- Ferreira
- Fonelas
- Fornes
- Freila
- Galera
- Gobernador
- Gor
- Gorafe
- Guadahortuna
- Guájares, Los
- Güéjar Sierra
- Güevéjar
- Huélago
- Huéneja
- Huétor de Santillán
- Ítrabo
- Játar
- Jayena
- Jérez del Marquesado
- Jete
- Juviles
- Lanteira
- Lecrín
- Lentegí
- Lobras
- Lugros
- Lújar
- Malahá, La
- Marchal
- Molvízar
- Montejícar
- Montillana
- Morelábor
- Murtas
- Nevada
- Nigüelas
- Nívar
- Orce
- Otívar
- Pampaneira
- Pedro Martínez
- Peza, La
- Pinar, El
- Pinos Genil
- Píñar
- Polícar
- Polopos
- Pórtugos
- Puebla de Don Fadrique
- Purullena
- Quéntar
- Rubite
- Salar
- Santa Cruz del Comercio
- Soportújar
- Sorvilán
- Taha, La
- Torre-Cardela
- Torvizcón
- Trevélez
- Turón
- Ugíjar
- Valderrubio
- Valle del Zalabí
- Valle, El
- Válor
- Ventas de Huelma
- Villamena
- Villanueva de las Torres
- Villanueva Mesía
- Víznar
- Zafarraya
- Zagra
- Zújar
Huelva
- Alájar
- Almendro, El
- Almonaster la Real
- Aroche
- Arroyomolinos de León
- Berrocal
- Cabezas Rubias
- Cala
- Calañas
- Campillo, El
- Campofrío
- Cañaveral de León
- Castaño del Robledo
- Cerro de Andévalo, El
- Chucena
- Corteconcepción
- Cortelazor
- Cumbres de Enmedio
- Cumbres de San Bartolomé
- Cumbres Mayores
- Encinasola
- Escacena del Campo
- Fuenteheridos
- Galaroza
- Granada de Río-Tinto, La
- Granado, El
- Higuera de la Sierra
- Hinojales
- Jabugo
- Linares de la Sierra
- Manzanilla
- Marines, Los
- Nava, La
- Paymogo
- Puerto Moral
- Rosal de la Frontera
- San Silvestre de Guzmán
- Sanlúcar de Guadiana
- Santa Ana la Real
- Santa Bárbara de Casa
- Santa Olalla del Cala
- Valdelarco
- Villablanca
- Villanueva de las Cruces
- Villanueva de los Castillejos
- Villarrasa
- Zalamea la Real
- Zarza-Perrunal, La
- Zufre
Jaén
- Albanchez de Mágina
- Aldeaquemada
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baños de la Encina
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Cazalilla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espeluy
- Frailes
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jimena
- Lahiguera
- Larva
- Lupión
- Montizón
- Noalejo
- Orcera
- Pegalajar
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torres
- Torres de Albánchez
- Villanueva de la Reina
- Villardompardo
- Villarrodrigo
Málaga
- Alcaucín
- Alfarnate
- Alfarnatejo
- Algatocín
- Almáchar
- Almargen
- Alozaina
- Alpandeire
- Árchez
- Ardales
- Arenas
- Atajate
- Benadalid
- Benalauría
- Benamargosa
- Benaoján
- Benarrabá
- Borge, El
- Burgo, El
- Canillas de Aceituno
- Canillas de Albaida
- Cañete la Real
- Carratraca
- Cartajima
- Casarabonela
- Comares
- Cuevas Bajas
- Cuevas del Becerro
- Cútar
- Faraján
- Gaucín
- Genalguacil
- Guaro
- Igualeja
- Istán
- Iznate
- Jimera de Líbar
- Jubrique
- Júzcar
- Macharaviaya
- Moclinejo
- Monda
- Montecorto
- Montejaque
- Parauta
- Pujerra
- Riogordo
- Salares
- Sayalonga
- Sedella
- Serrato
- Tolox
- Totalán
- Valle de Abdalajís
- Villanueva de Tapia
- Viñuela
- Yunquera
Sevilla
- Aguadulce
- Alanís
- Algámitas
- Almadén de la Plata
- Carrión de los Céspedes
- Castilleja de Guzmán
- Castilleja del Campo
- Castillo de las Guardas, El
- Coripe
- Garrobo, El
- Guadalcanal
- Lora de Estepa
- Madroño, El
- Marinaleda
- Martín de la Jara
- Navas de la Concepción, Las
- Palmar de Troya, El
- Pedroso, El
- Pruna
- Puebla de los Infantes, La
- Real de la Jara, El
- Ronquillo, El
- San Nicolás del Puerto
- Villanueva de San Juan
¿Qué ayudas a la natalidad existen en Andalucía?
Cabe recordar que esta deducción es compatible con otras ayudas a nivel estatal y autonómico. Respecto a los recién nacidos, una de las más novedosas es la ampliación de los permisos parentales de 16 a 19 semanas retribuidas este 2026. De ellas, seis semanas deben disfrutar inmediatamente después del nacimiento; once durante el primer año de vida del bebé y dos semanas adicionales por cuidados, hasta que el menor cumpla ocho años. En caso de las familias monoparentales, el cómputo total asciende a 32 semanas retribuidas.
Por su parte, las familias numerosas cuentan con apoyos específicos. En Andalucía, la Junta concede una ayuda por el nacimiento de un tercer hijo, con una cuantía de 600 euros mensuales por cada hijo menor de tres años hasta que cumplan dicha edad. Existen asimismo ayudas de entre 1.200 y 4.800 euros por partos múltiples que se abonan en un pago único con carácter anual durante los tres años posteriores al nacimiento, la adopción o al acogimiento familiar permanente o preadoptivo, para familias con ingresos de hasta cuatro veces el IPREM.
Otras deducciones que las familias pueden aplicar en el tramo autonómico de la declaración de la renta son:
- Deducción autonómica por adopción de hijos en el ámbito internacional. 600 euros por cada hijo adoptado, cuando la suma de las bases generales y de ahorro sea inferior a 80.000 euros en caso de tributación individual o a 100.000 euros si se trata de una tributación conjunta.
- Deducción autonómica para madre o padre de familia monoparental. 100 euros, con posibilidad de incrementarse en 100 euros adicionales por cada ascendiente mayor de 75 años que conviva con la familia monoparental.
- Deducción autonómica para familia numerosa. 200 euros para las familias numerosas de categoría general y 400 euros para las de categoría especial.
- Deducción autonómica por gastos educativos. Se aplica una deducción del 15% por gastos de ensañanza escolar o extraescolar de idiomas, de informática o de ambas, con un máximo de 150 euros anuales por cada descendiente.
También te puede interesar
Lo último