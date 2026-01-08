¿Vas a tener un hijo en 2026? Estas son todas las ayudas a las que puedes optar en Sevilla

En 2026, tener un hijo en Sevilla permitirá acceder a diferentes ayudas públicas orientadas a aliviar los primeros gastos tras el nacimiento. En un contexto marcado por el descenso de la natalidad y el aumento del coste de vida, las administraciones mantienen y amplían las medidas de apoyo, ya sean locales, autonómicas o estatales, a las familias con hijos recién nacidos.

Estas prestaciones incluyen aportaciones económicas y otros beneficios vinculados a la crianza, que también favorecen la conciliación familiar. Por ese motivo, conocer las opciones que existen y entender sus respectivos procesos de solicitud, puede marcar la diferencia a la hora de afrontar el 2026 de la mejor manera posible. Todo ello, teniendo en cuenta que la llegada de un bebé al mundo es uno de los momentos más felices para los padres, pero implica organizar la economía familiar.

Deducciones en el IRPF por natalidad

La Junta de Andalucía concede una deducción autonómica en el IRPF vinculada al nacimiento de los hijos. Se trata de una ayuda fiscal de 200 euros por cada bebé y se aplica independientemente de si la declaración ha sido realizada de forma individual o conjunta. Además, si el contribuyente reside en un municipio con problemas de despoblación, la cuantía aumentará hasta los 400 euros. Esta misma medida se extiende al caso de las adociones; y, si son múltiples, se concederán 200 euros por cada menor.

Esta nueva ayuda se verá reflejada en la campaña de la Renta del próximo mes de abril de 2026, aunque incluye a los nacidos desde el 1 de enero de 2025. Por ello, son muchas las familias que se verán beneficiadas. Según los datos del Observatorio Económico de Sevilla, cerca de 14.000 bebés nacieron en la provincia durante el 2024. Aunque todavía no hay una cifra definitiva para el año que acabamos de dejar atrás, y pese a la tendencia descendente, se esperan datos similares.

Ayuda por partes múltiples y el nacimiento de un tercer hijo

Las familias numerosas cuentan con apoyos específicos para paliar los gastos que un determinado número de menores a cargo exige. Por ello, la Junta de Andalucía también concede una prestación económica destinada a apoyar los partos múltiples y el nacimiento de un tercer hijo. En este último caso, la cuantía asciende hasta los 600 euros al año por cada uno de los otros hijos menores de tres años, hasta que cumplan esa edad.

Asimismo, los partos múltiples cuentan con la siguiente tabla de prestaciones:

1.200 euros en el caso de parto de dos hijos.

en el caso de parto de dos hijos. 2.400 euros en el caso de parto de tres hijos.

en el caso de parto de tres hijos. 3.600 euros en el caso de parto de cuatro hijos.

en el caso de parto de cuatro hijos. 4.800 euros en el caso de parto de cinco hijos o más.

En cualquier caso, para optar a estas dos ayudas es preciso reunir los siguientes requisitos:

Ingresos iguales o inferiores al IPREM: la unidad familiar tendrá derecho al 120% del importe de las cuantías que correspondan.

que correspondan. Ingresos superiores a una vez el IPREM e iguales o inferiores a dos veces el IPREM: 110%.

Ingresos superiores a dos veces el IPREM e iguales o inferiores a cuatro veces el IPREM: 100%.

Ingresos superiores a cuatro veces el IPREM e iguales o inferiores a seis veces el IPREM: 50%

Ingresos superiores a seis veces el IPREM: la unidad familiar quedará excluida de la percepción de las ayudas.

Ayudas para autónomos con responsabilidades familiares

Por otro lado, las personas que trabajan por cuenta propia también cuentan con ayudas económicas si deciden convertirse en padres. En concreto, la Junta de Andalucía concede dos líneas específicas: una para contratar personal cuando el autónomo tiene hijos menores de tres años y otra para cubrir su sustitución con un contrato de interinidad.

Por lo tanto, la ayuda es los 6.000 euros por cada contrato a jornada completa mantenido durante doce meses; y, si la persona contratada es mujer, hombre menor de 30 años o tiene una discapacidad del 33%, asciende hasta los 7.200 euros. En el caso de la sustitución, la cuantía es de 3.200 euros con una duración máxima de ocho meses.

'Cheque bebé' para nacimientos en Sevilla

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla anunció el pasado mes de mayo la creación del nuevo Plan Familias que, por primera vez, incluye el conocido como 'cheque bebé'. Es decir, una ayuda de hasta 600 euros para cada nuevo nacimiento en la ciudad; y de 1.000 euros, si el bebé nace con discapacidad.