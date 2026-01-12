Guía sobre los nuevos permisos retribuidos por nacimiento y cuidados: requisitos, duración y cómo solicitar

Este 2026 los permisos por paternidad y maternidad se amplían a 19 semanas retribuidas, 32 para los progenitores de familias monoparentales.

Los padres primerizos ya pueden solicitar los nuevos permisos parentales aprobados por el Real Decreto-ley 9/2025. La norma, que fue convalidada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre, recoge la ampliación del permiso de nacimiento a 17 semanas, a lo que se han de sumar otras dos semanas por cuidados hasta que el menor cumpla ocho años, lo que hace un total de 19 semanas retribuidas.

Ahora bien, cada uno de estos permisos cuenta con sus propias particularidades a la hora de tramitarlos con la administración. Lo que no cambia es la obligación de disfrutar de las seis primeras semanas del permiso de paternidad o maternidad de forma ininterrumpida inmediatamente después del nacimiento, adopción o acogimiento del menor. Esta premisa se aplica también en el caso de las familias monoparentales. Pero ¿cómo se solicitan los periodos adicionales de esta prestación?

¿Cuál es la duración de los nuevos permisos por nacimiento y cuidados?

Los progenitores de los menores nacidos a partir del 31 de julio de 2025 tienen derecho a solicitar 11 semanas de descanso adicionales, 22 en caso de familias monoparentales, con los siguientes requisitos:

Deben disfrutarse durante el primer año de vida del bebé

del bebé Los periodos deben disfrutarse de forma continuada o en periodos semanales de siete días (o múltiplos de siete)

de siete días (o múltiplos de siete) Se pueden disfrutar a jornada completa o a tiempo parcial

En caso de los nacidos con anterioridad al 31 de julio de 2025, los periodos adicionales serán de 10 y 20 semanas, respectivamente. Por otro lado, los progenitores de menores nacidos a partir del 2 de agosto de 2024, pueden solicitar desde el pasado 1 de enero un permiso de dos semanas adicionales, cuatro en caso de las familias monoparentales, (en periodos semanales, continuos o discontinuos) para cuidados hasta que el menor cumpla ocho años.

No obstante, los progenitores con menores nacidos con anterioridad a esas fechas, sí pueden solicitar el permiso de cuidados hasta que el menor cumpla ocho años, aunque con carácter no retribuido. Este permiso tiene una duración de ocho semanas, continuas o discontinuas, que pueden disfrutarse a tiempo completo o en régimen de jornada parcial.

¿Cómo solicitar los permisos de paternidad y maternidad?

La prestación por nacimiento, adopción y cuidado de menores puede solicitarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social con Cl@ve o certificado digital. Para ello se deben cumplir los siguientes requisitos y plazos:

Estar en situación asimilada al alta y tener un periodo mínimo cotizado de 180 días, o 90 días en los siete años anteriores si tienes entre 21 y 25 años; o al menos 360 días, o 180 días en los últimos siete años, si tienes 26 años o más. Para los menores de 21 años no se exige un periodo mínimo de cotización.

y tener un periodo mínimo cotizado de 180 días, o 90 días en los siete años anteriores si tienes entre 21 y 25 años; o al menos 360 días, o 180 días en los últimos siete años, si tienes 26 años o más. Para los menores de 21 años no se exige un periodo mínimo de cotización. La solicitud puede presentarse a partir del día siguiente al nacimiento o la adopción, con un plazo de resolución aproximado de 10 días

Los periodos adicionales de descanso se pueden solicitar a través de este enlace, con una antelación no superior a 15 días respecto a la finalización del periodo de descanso obligatorio.