¿Qué cambia en 2026? Las prestaciones que suben, las ayudas que se prorrogan y la incógnita sobre los salarios

El comienzo de 2026 estará marcado por la actualización de diversos indicadores económico. En las últimas semanas, el Gobierno ha confirmado aspectos relevantes como la revalorización de las pensiones, la creación del Abono Único de transporte o la renovación del bono social eléctrico. En el ámbito laboral, suben los sueldos de los funcionarios, se congelan las cuotas de los autónomos y se amplían los permisos para el cuidado de menores.

A continuación, repasamos las principales reformas que entran en vigor a partir del 1 de enero:

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado la revalorización de cerca de 13 millones de pensiones para 2026. Por un lado, la subida de las pensiones contributivas se ha fijado en un 2,7% de acuerdo con la tasa interanual del IPC. Esta revalorización supondrá unos 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, que asciende a los 1.552,32€ mensuales frente a los 1.511,51€ en 2025.

Por otro lado, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incrementarán un 11,4%, con el fin de acercarlas progresivamente al umbral de la pobreza. Asimismo, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales en 2026 subirá un 7,07% y alcanza los 13.106,80€, mientras que esta cuantía sube un 11,4& y se establece en 17.592,40€ anuales para los jubilados que tengan a su cónyuge a cargo.

Suben también las pensiones SOVI (7,07%), la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad (2,7%) y el complemento para la reducción de la brecha de género (2,7%). Finalmente, la pensión máxima se fijará en 3.395,04€ al mes.

La reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones conlleva, en paralelo, el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para todos los trabajadores en activo, que se establece en el 0,9% sobre la base de cotización para 2025. Se trata de una cotización que no da derecho a ningún cobro adicional, sino que su recaudación se destina a ajustar los desequilibrios entre el número de trabajadores en activos y jubilados. Un 0,75% será a cargo del empresario y el 0,15% restante, del trabajador.

Los autónomos asumirán integramente el 0,9% del MEI sobre su base de cotización, lo que incrementará la cuota mensual a pagar. Tras dos propuestas fallidas, el Gobierno ha decidido finalmente congelar las bases y las cuotas de cotización de los autónomos para 2026.

Por último, los trabajadores con salarios por encima de la base máxima de cotización (5.100€ mensuales) tendrán que afrontar una cuota de solidaridad, que supondrá un aumento de las cotizaciones entre el 1,15% y el 1,46% sobre el exceso salarial.

El Gobierno pactó con los sindicatos el pasado mes de noviembre un nuevo acuerdo plurianual para subir los salarios de los funcionarios un 11% entre 2025 y 2028. Tras recibir los atrasos correspondientes a la subida del 2,5% con carácter retroactivo al 1 de enero de 2025 en la nómina de diciembre, los empleados públicos cobrarán un 2% más este 2026.

¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2026?

La principal incógnita en el ámbito laboral este 2026 gira alrededor del salario mínimo interprofesional (SMI). En enero se reanudarán las negociaciones del diálogo social con tres propuestas encima de la mesa: la del Gobierno, cuyos asesores plantean alzas de entre un 3,1% y un 4,7% hasta los 1.221 o 1.240 euros al mes; la de los sindicatos, de un 7,5% hasta los 1.273 euros; y la de la patronal, que propone una subida del 1,5% hasta los 1.202 euros. En cualquier caso, la subida tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de 2026.

Además de las cuantías, existe otro debate respecto a su tributación. Cabe recordar que en 2025 Hacienda no elevó el mínimo exento para realizar la declaración de la renta, a cambio de una nueva deducción de hasta 340 euros para los preceptores del salario mínimo.

¿Cómo se solicitan los nuevos permisos parentales?

El Congreso de los Diputados convalidó en septiembre la ampliación de los permisos parentales a 19 semanas retribuidas. El permiso de nacimiento de 17 semanas ya se aplica para los nacidos desde el 31 de julio de 2025. En cambio, a partir del 1 de enero de 2026, los progenitores de menores nacidos a partir del 2 de agosto de 2024 podrán solicitar un permiso retribuido de dos semanas adicionales por cuidados hasta que el menor cumpla ocho años.

¿Qué subvenciones y deducciones se prorrogan en 2026?

En materia de ayudas, el 1 de enero en vigor entra en vigor el Plan Auto+, el nuevo programa estatal para incentivar la compra de coches eléctricos que sustituirá al Plan Moves III. Además, se prorroga la deducción del 15% en la declaración de la renta por la adquisición de este tipo de vehículos.

En 2026 continúan también las ayudas al transporte público y entra en vigor el Abono Único, un nuevo título de transporte que integra los servicios de autobuses de titularidad estatal y los trenes de Cercanías y Media Distancia por una tarifa plana general de 60€ mensuales y de 30€ para los menores de 26 años. Este abono podrá adherirse a trvés de los canales de venta habilitados en los operadores adheridos al programa a partir del 19 de enero de 2026.

Finalmente, se prorroga el bono social eléctrico, con descuentos de entre el 42,5% y el 57,5% y la prohibición de cortar los suministros a los consumidores vulnerables; y las deducciones de hasta un 60% en el IRPF para los contribuyentes que realicen obras para la mejora de la eficiencia energética en viviendas.