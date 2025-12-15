El abono único de transportes entrará en vigor a partir de 2026: fechas, precios y servicios que están incluidos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes 15 de diciembre que los descuentos para el transporte público permanecerán vigentes durante el próximo año 2026. Asimismo, a partir de la segunda quincena de enero, entrará en funcionamiento un nuevo billete único para viajar por toda España. Su coste será de 60 euros al mes, en el caso de los adultos; y 30 euros, si hablamos de los jóvenes menores de 26 años.

Esta iniciativa ya había sido anunciada a principios de 2025, pero sin una estimación clara de su precio y la fecha prevista para su entrada en vigor. Ahora, el ejecutivo estatal ha dado a conocer estos detalles, en "una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora" de todo el país, según ha declarado el presidente en una comparecencia para hacer balance del año.

En sus palabras, "esto supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias; y, por lo tanto, es una medida transformadora y muy relevante". De esta forma, enfatiza en la importancia de continuar por la misma línea durante el transcurso de la temporada que se avecina.

Nuevo abono único de Transportes: el AVE no está incluido

"Todos los ciudadanos van a poder sacarse un abono para viajar por todo el país y coger todos los trenes de Media Distancia, Cercanías o servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes cuando estemos hablando de los adultos y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años", explica Sánchez.

Ahora bien, no será válido para viajar por la alta velocidad; de manera que los servicios de AVE se quedan fuera de esta posibilidad, al menos, por el momento. Lo mismo sucede en el caso de otros medios metropolitanos. Como explican fuentes de Europa Press, en principio, solo están incluidos los trenes de Renfe (que no sean de alta velocidad) y los autobuses de largo recorrido, al ser de competencia directa del Estado. Es por ello que el Gobierno espera que las comunidades autónomas y los ayuntamientos se adhieran a este proyecto, con el fin de incluir los metros, tranvías o autobuses que les conciernan.

El billete único beneficiará a 2 millones de personas

Esta medida replica el la iniciativa alemana conocida como Deutschlandticket, si bien es verdad que el descuento en este país cuenta con todo el transporte público, incluido el uso del metro o los travías de todas las ciudades, con la única excepción de que no es válido si hablamos de la alta velocidad. En España, este abono será aprobado mediante un real decreto ley durante el próximo Consejo de Ministros, el último del año.

Tal y como ha informado Pedro Sánchez, cerca de 2 millones de personas serán las potenciales beneficiarias del billete único, con un ahorro previsto de casi un 60% del gasto mensual en transporte público.

En cuanto a las ayudas al transporte que se mantienen con la entrada del 2026, no han sido todavía detalladas. Por el momento, los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano, así como los bonos de 10 viajes, tienen un descuento del 40%: un 20% está financiado por el Estado y el otro 20%, por las comunidades autónomas o los ayuntamientos.

También está disponible actualmente un descuento del 40% (70% en el caso de los jóvenes) para los trenes de Media Distancia; y del 50% en los trenes Avant y los autobuses estatales.