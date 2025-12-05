Las cotizaciones también suben: estos son los cambios que llegarán a tu nómina en 2026

Todos los trabajadores aportarán una cotización adicional del 0,9% de su base de cotización en la nómina.

A la subida del sueldo de los funcionarios y la propuesta para elevar el salario mínimo, acompañará el incremento de las cotizaciones en las nóminas de los trabajadores de cara al año 2026. El objetivo fundamental es sufragar las pensiones futuras y equilibrar los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Para asegurar la sostenibilidad del sistema público, la llamada reforma de las pensiones introdujo hasta tres mecanismos distintos.

El primero de ellos es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional obligatoria para todos los trabajadores de todos los regímenes que coticen por la contingencia de jubilación, independeientemente de su nivel de ingresos. El 1 de enero de 2026, esta aportación se incrementará del 0,8% al 0,9% de la base de cotización, con una distribución del 0,75% a cargo del empreario y del 0,15% del trabajador.

Mecanismo de Equidad Intergeneracional

El MEI entró en vigor en 2023 con el objetivo de financiar el Fondo de Reserva de la Seguridd Social, lo que comúnmente se conoce como 'hucha de las pensiones'. Esta cotización supone una reducción en la nómina de todos los trabajadores en función de su nivel de ingresos, con un límite máximo de 95 euros anuales, para aquellos que coticen por la base máxima.

La ley prevé nuevas subidas progresivas hasta 2029, cuando alcance el 1,2% de la base de cotización, y su mantenimiento al menos hasta 2050.

Base máxima de cotización

Por otro lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado el incremento de la base máxima de cotización en un 3,9% en 2026, hasta lllegar a los 5.100 euros mensuales. Este porcentaje corresponde a la tasa interanual del IPC, que se situaría en el 2,7% con el dato de noviembre de 2025, más un 1,2% adicional. En esta misma proporción subirán las pensiones máximas, por encima de la inflación, hasta los 3.395 euros al mes en 14 pagas.

En este sentido, los trabajadores con rentas del trabajo más altas verán cómo a partir del 1 de enero suben las retenciones en su nómina, que ingresará el Estado. Se trata de un mecanismo regulado al menos hasta el año 2050.

Cuota de solidaridad

Finalmente, los trabajadores con salarios por encima de la base máxima de cotización deberán aportar la llamada 'cuota de solidaridad', con idéntico fin que el MEI. Este mecanismo entró en vigor en 2025 y consiste en un aumento de las cotizaciones sobre el exceso salarial respecto de dicha base máxima, de la siguiente forma:

El 1,15% de las retribuciones comprendidas entre la base máxima de cotización y el 10% de la base máxima

El 1,25% de las retribuciones comprendidas entre el 10% y el 50% adicional de la base máxima

El 1,46% de las retribuciones a partir del 50% de la base máxima

Estas cotizaciones se incrementarán gradualmente cada año hasta situarse entre el 5,50% y el 7% en 2045. La distribución de la cuota de solidaridad se hace en la misma proporción que las cotizaciones por contingencias comunes: un 83,99% a cargo de la empresa y un 16,61% a cargo del trabajador.