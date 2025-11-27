Claves de la subida salarial de los funcionarios: cómo se divide, cuándo se abonan los atrasos y cuánto cobrarán en 2026

El Gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo plurianual para subir los salarios de los funcionarios un 11% entre 2025 y 2028, ambos ejercicios incluidos. UGT y CSIF han asegurado que este pacto permitirá acabar con la congelación salarial de los tres millones y medio de empleados públicos durante este 2025 y la recuperación al final del periodo de un 2,9% del poder adquisitivo perdido. Por otro lado, se estima que el incremento salarial real alcance el 11,4% por el efecto arrastre de los complementos, que suben en la misma proporción que el sueldo base.

A la espera de que CCOO ratifique también el acuerdo, CSIF habla del "mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias políticas", en relación con el bloqueo presupuestario, la incertidumbre polítias y las limitaciones económicas de Bruselas. Por su parte, UGT asegura que se trata de "un gran acuerdo" con el que se mejora la calidad de los servicios públicos y repercute en toda la ciudadanía. Pero ¿cuáles son las principales claves de esta subida?

¿Cómo se divide la subida salarial de los funcionarios?

A lo largo de las negociaciones durante las últimas semanas, el Gobierno propuso en un inicio una subida ligada a un componente fijo y otro variable. Más tarde, se planteó una subida fija del 10% para los cuatro ejercicios, que finalmente se ha elevado hasta el 11% con el beneplácito de los sindicatos. Los incrementos salariales se establecen de la siguiente forma:

2025 : 2,5%

: 2,5% 2026 : 1,5%, a partir de enero, más un 0,5% adicional si la inflación a final de año iguala o supera el 1,5% de la subida fija. Se trata del único ejercicio con un incremento fijo y otro variable. La subida acumulada estaría por tanto entre el 4% y el 4,5%

: 1,5%, a partir de enero, más un 0,5% adicional si la inflación a final de año iguala o supera el 1,5% de la subida fija. Se trata del único ejercicio con un incremento fijo y otro variable. La subida acumulada estaría por tanto entre el 4% y el 4,5% 2027 : 4,5%, o del 5% si el incremento por la inflación no se adelanta al año anterior. En enero de este año la subida acumulada sería del 9%

: 4,5%, o del 5% si el incremento por la inflación no se adelanta al año anterior. En enero de este año la subida acumulada sería del 9% 2028: subida del 2% restante

Los atrasos correspondientes al incremento salarial de 2025 se abonarán en las nóminas de diciembre con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Estos pagos 'extra' oscilarán entre los 270 y 850 euros, en función del grupo profesional.

¿Cuánto cobrarán los funcionarios en 2026?

De acuerdo con las retribuciones actuales del personal funcionario de la Administración General del Estado (AGE), recogidas por el BOE en el Real Decreto-ley 4/2024, los empleados públicos españoles pasarían a percibir las siguientes cantidades:

El grupo A1 , el de mayor rango en la Administración General del Estado (AGE), pasaría de cobrar un máximo de 33.952,82€ a 35.310,93€ en 2026 —con una subida del 4%—; y 37.687,63€ en 2028, lo que supone unos 3.700 euros más al año al final del periodo

, el de mayor rango en la Administración General del Estado (AGE), pasaría de cobrar un máximo de 33.952,82€ a 35.310,93€ en 2026 —con una subida del 4%—; y 37.687,63€ en 2028, lo que supone unos 3.700 euros más al año al final del periodo Grupo A2 : de 31.823,76€ a un máximo de 33.096,71€ en 2026 y 35.324,37€ en 2028

: de 31.823,76€ a un máximo de 33.096,71€ en 2026 y 35.324,37€ en 2028 Grupo B : de 30.142,74€ a 31.348,45€ en 2026 y 33.458,44€ en 2028

: de 30.142,74€ a 31.348,45€ en 2026 y 33.458,44€ en 2028 Grupo C1 : de 28.190,94€ a 29.318,58€ en 2026 y 31.291,94€ en 2028

: de 28.190,94€ a 29.318,58€ en 2026 y 31.291,94€ en 2028 Grupo C2 : de 26.380,08€ a 27.435.28€ en 2026 y 29.281,88€ en 2028

: de 26.380,08€ a 27.435.28€ en 2026 y 29.281,88€ en 2028 Agrupación Profesional E: de 26.224,66€ a 27.273,65€ en 2026 y 29.109,37€ en 2028

Estas cantidades se han calculado teniendo en cuenta el salario más alto posible para cada grupo, entre las pagas ordinarias y el máximo complemento de destino. A esto habría que sumar los trienios y otros complementos específicos.