Los funcionarios cobrarán un 'extra' en la nómina de diciembre por los atrasos en la subida salarial: mínimo 270 euros

El Ministerio de la Función Pública y los sindicatos CSIF y UGT han llegado este miércoles a un acuerdo para subir los sueldos de los funcionarios un 11% entre 2025 y 2028. Desde CSIF hablan del "mejor acuerdo en las actuales circunstancias políticas" y estima en un 11,4% el incremento salarial real por la subida en la misma proporción de los complementos. Con todo ello, los empleados públicos recuperarían un 2,9% de poder adquisitivo durante todo el periodo.

El acuerdo salarial, que se firmará previsiblemente este jueves con la presencia o no de CCOO, fija la subida para 2025 en un 2,5%, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Estos retrasos se abonarán junto con la nómina de diciembre. A partir de enero de 2026, las retribuciones de los empleados públicos se elevarán en otro 1,5%, más un 0,5% adicional en caso de que la inflación a final de año iguale o supere el 1,5% de la subida fija. De ser así, se pagará durante el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. Finalmente, para 2027 se ha establecido un incremento del 4,5% (5% si no se adelanta el medio punto por la inflación el año anterior) y del 2% para 2028.

Hasta 850 euros 'extra' en la nómina de diciembre

En la actualidad, las retribuciones del personal funcionario se recogen en el Real Decreto-ley 4/2024, que se puede consultar en el BOE. Durante este 2025 los sueldos de los empleados públicos se han mantenido congelados, si bien en virtud del acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos, percibirán el abono de los atrasos desde enero en la nómina de diciembre. El importe de este 'extra' será del 2,5% del salario, por lo que los funcionarios españoles ingresarán las siguientes cantidades:

Grupo A1 : desde 479,78€ hasta un máximo de 848,82€

: desde 479,78€ hasta un máximo de 848,82€ Grupo A2 : desde 426,55€ hasta 795,59€

: desde 426,55€ hasta 795,59€ Grupo B : entre 384,53€ y 753,56€

: entre 384,53€ y 753,56€ Grupo C1 : entre 335,73€ y 704,77€

: entre 335,73€ y 704,77€ Grupo C2 : entre 290,47€ y 659,50€

: entre 290,47€ y 659,50€ Agrupación Profesional E: entre 271,05€ y 655,62€

Para el cálculo de estas cuantías se ha tenido en cuenta el salario más bajo y más alto posible para cada grupo, entre las pagas ordinarias y el mínimo y máximo complemento de destino.

Se elimina la tasa de reposición y se limita la resolución de oposiciones a un año

Aparte de las subidas salariales, el acuerdo incorpora otras mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios. Destaca la eliminación de la tasa de reposición de vacantes, que hasta ahora limita las ofertas de empleo público a las bajas por jubilación, lo que permitirá reforzar las plantillas en los ámbitos más necesitados y reducir la contratación de personal temporal ,según los sindicatos.

El acuerdo recoge asimismo la agilización de los procesos selectivos, para reducir el plazo entre la oferta de empleo público y la resolución de la convocatoria a un máximo de un año. Se incluirá también en el documento el compromiso de desbloquear la generalización de la jornada de 35 horas y la regulación del teletrabajo para el personal de la Administración General del Estado (AGE).

Asimismo, el texto contempla el refuerzo de las plantillas de atención al público, la revisión de los complementos de residencia e insularidad, la actualización de los permisos laborales y mejoras en materia de conciliación, el refuerzo de la protección de la salud laboral, actualizaciones retributivas del personal laboral del exterior, mejoras en materia de jubilación y el refuerzo de la calidad sanitaria del mutualismo administrativo.