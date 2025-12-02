Estos son los cambios que se esperan en los salarios para 2026

Los sindicatos UGT y CCOO se han adelantado al Ministerio de Trabajo y han propuesto elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 a 1.273 euros brutos mensuales en 14 pagas. Ello supondría un incremento del 7,5% respecto a los 1.184 euros actuales, 89 euros más al mes, y un total de 17.822 euros brutos al año. Ahora bien, la propuesta de los representantes de los trabajadores incorporaría otra novedad: este SMI quedaría sujeto a tributación en el IRPF.

La exención de realizar la declaración de la renta para los trabajadores que cobran el salario mínimo fue una de las cuestiones que marcaron la negociación de la subida anterior. Finalmente, Hacienda y Trabajo acordaron que los preceptores del SMI obtendrían una deducción de hasta 340 euros en el IRPF.

Los sindicatos han hecho cuentas y calculan que, después de impuestos, el salario mínimo para 2026 quedaría en 1.216 euros al mes en catorce pagas (17.024€ anuales), un 2,7% más que el año pasado, lo que equivale a 32 euros. Este porcentaje coincide con la inflación interanual estimada por la Seguridad Social, ligada al alza de las pensiones contributivas, por lo que se evitaría así la pérdida de poder adquisitivo por parte de los preceptores del SMI.

Una subida salarial que no compromete los márgenes empresariales

Las organizaciones sindicales matizan que, aun después de tributar, la subida propuesta garantizaría que el SMI continuaría acercándose al 60% del salario medio neto del país, según establece la Carta Social Europea ratificada por España, algo que coincide con el propósito de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El salario medio en España se situó alrededor de los 32.500 euros en 2024, de manera que el 60% son unos 19.500 euros, una cifra por debajo de la subida propuesta.

Además, UGT y CCOO apelan a que esta subida del 7,5% se situaría por debajo de la evolución de los márgenes empresariales en 2025. Según datos del Observatorio de Márgenes Empresariales, el valor añadido bruto (VAB) sobre ventas es de un 25,4% en la actualidad y el margen bruto sobre ventas de un 13,9%.

UGT y CCOO propondrán asimismo al Gobierno modificar el real decreto que regula el SMI para eliminar la práctica empresarial de absorber las subidas del salario mínimo mediante pluses y complementos retributivos que impiden que repercuta realmente en el bolsillo de los trabajadores. Esta cuestión marcaría una de las líneas rojas de la negociación.

Los funcionarios cobrarán hasta 1.360 euros más en 2026

La subida del SMI se abordará en la mesa del diálogo social tras pactar la subida salarial de un 11% para los funcionarios entre 2025 y 2028. El incremento, fijado en un 2,5% para el presente año, se abonará con carácter retroactivo en la nómina de diciembre, con subida entre 270 y 850 euros, según el grupo profesional de los empleados públicos.

De cara a 2026, la subida será del 1,5%, más un 0,5% adicional si la inflación a final de año iguala o supera el 1,5% de la subida fija. La subida acumulada estaría por tanto entre el 4% y el 4,5%, lo que se traduce en un incremento de entre 1.050 y 1.360 euros. La subida acumulada iría de 2.800 a 3.700 euros, en el mejor de los casos.

Desde el 1 de enero, los trabajadores verán aumentar uno de los conceptos de su nómina. Se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional obligatoria para todos los trabakadores que coticen por la contingencia de jubilación, independientemente de su nivel de ingresos, y destinada a sufragar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

En 2026, el MEI se establece en el 0,9% de la base de cotización, un 0,1% más que el año pasado. De este importe, un 0,15% corresponde a la aportación del trabajador, y el 0,75% restante el empresario, por lo que su incremento será propocional al salario. Así, el importe del MEI de un trabajador con una base de cotización de 24.000 euros anuales, será de 216 euros, de los cuales 180€ los abona el empresario, y los 36€ restantes, el trabajador.

La norma solamente contempla una excepción: los trabajadores con salarios igual o por encima de la base máxima de cotización —estimada en 63.180 euros anuales para 2026—, que verán su nómina reducida en 95 euros anuales.