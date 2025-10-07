Qué es el MEI: El BOE confirma la cotización adicional en la nómina que es más alta para quienes más cobran

Millones de trabajadores españoles observarán una importante rebaja en su nómina a partir del 1 de enero de 2026. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en 2023 el Real Decreto-Ley 2/2023, que recoge una serie de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Una de ellas es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a sufragar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El MEI es una aportación obligatoria para todos los trabajadores que coticen por la contingencia de jubilación, independientemente de su nivel de ingresos. Para 2026, el MEI se establece en el 0,9% de la base de cotización, por lo que los trabajadores pagarán más cuanto mayor sea su salario, con un límite máximo.

El MEI afecta a todos los trabajadores

A diferencia del resto de cotizaciones reflejadas mensualmente en la nómina, el MEI no da derecho a ningún cobro adicional para quienes cotizan por ella. Desde el 1 de enero su tipo de cotización subirá 0,1 puntos hasta el 0,9% sobre la base de cotización, con una distribución del 0,75% a cargo del empresario y del 0,15% del trabajador.

De este modo, el importe del MEI será directamente proporcional al salario. Por ejemplo, un trabajador con una base de cotización de 24.000 euros anuales, será de 216 euros, de los cuales 180€ los abona el empresario, y los 36€ restantes, el trabajador. Esto supone un incremento de apenas 4,80€ al año con respecto a los 31,20€ que se le habrían retenido en 2025.

La norma solamente contempla una excepción: los trabajadores con salarios igual o por encima de la base máxima de cotización —estimada en 63.180 euros anuales para 2026—, que verán su nómina reducida en 95 euros anuales.

Para consultar el impacto del MEI sobre tu nómina, debes revisar el apartado "Aportaciones a la Seguridad Social", donde aparecen designadas las diferentes cotizaciones social. No obstante, el MEI no tiene por qué aparecer aparte, sino que se suma a las contingencias comunes. En cuanto a los trabajadores autónomos, tendrán que asumir íntegramente el 0,9% del MEI sobre su base de cotización, lo que incrementará la cuota mensual a pagar.

Está previsto que el MEI siga aumentando progresivamente su valor cada año hasta el 2029, de la siguiente forma:

2027: el MEI será del 1%, con una distribución del 0,83% a cargo del empresario y del 0,17% del trabajador

2028: el MEI será del 1,1%, con una distribución del 0,92% a cargo del empresario y del 0,18% del trabajador.

En 2029 el MEI alcanzará el 1,2%, estando un 1% a cargo del empresario y 0,2% del trabajador. Estos porcentajes se mantendrían entre 2030 y 2050.

Otra 'cuota de solidaridad' para quienes coticen por la base máxima

El MEI no es la única medida que incrementará las cotizaciones de los asalariados a partir de 2026. Con el idéntico fin de garantizar las pensiones futuras y lograr un equilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, se incrementa también la llamada cuota de solidaridad.

Solo se aplicará a los trabajadores con salarios por encima de la base máxima de cotización y supondrá un aumento de las cotizaciones entre el 1,38% y el 1,75% sobre el exceso salarial con respecto a dicha base máxima. Se incrementará un 0,25% cada año hasta alcanzar el tipo definitivo entre el 5,5% y el 7% en 2045.