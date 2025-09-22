Hacienda aplicará una nueva deducción en el IRPF a los trabajadores que cobren el salario mínimo: cuantía y requisitos

Los contribuyentes que cumplan los requisitos verán aplicada esta deducción en el borrador de la Renta 2025.

Los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) podrán acogerse a una nueva deducción específica en el IRPF. El Boletín Oficial del Estado (BOE) introdujo este cambio en la normativa a través de una disposición a la Ley 5/2025 que, si bien está en vigor desde el pasado mes de julio, sus efectos tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 y, por tanto, en la declaración de la renta del próximo año.

La ley establece dos condiciones básicas para acogerse a esta rebaja fiscal. La primera, es que los rendimientos íntegros del trabajo del contribuyente sean inferiores a 18.276 euros anuales. En segundo lugar, las rentas diferentes al trabajo no deben superar los 6.500 euros anuales. Pero ¿cuál es la cuota que podrán deducirse estos trabajadores?

Cuantía de la deducción: hasta un máximo de 340 euros

La cuantía de esta deducción en el IRPF variará según el nivel de ingresos. Por un lado, quienes obtengan rendimientos íntegros del trabajo iguales o inferiores a 16.576 euros anuales —es decir, por debajo del SMI para 2025—, podrán deducirse hasta 340 euros anuales. Mientras, si el salario está comprendido entre 16.576 y 18.276 euros anuales, la deducción será de "340 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales".

Por tanto, las deducciones quedarían de la siguiente manera:

Salario < 16.576 euros: 340 euros

Salario de 16.576 a 18.276 euros: 340€ menos 0,20€ por cada euro que sobrepase los 16.576€

Salario > 18.276 euros: 0 euros

El texto normativo agrega asimismo que "el importe de la deducción no podrá exceder de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda a los rendimientos netos del trabajo".

Bonificación progresiva

Esta bonificación fiscal será mayor cuanto más bajas sean las rentas salariales del contribuyente. Así, a un trabajador con un sueldo anual de 16.000 euros se le aplicará la deducción máxima de hasta 340 euros en la declaración del IRPF correspondiente al año 2025. En cambio, para un trabajador que cobra 16.800 euros, a los 340€ se le descontará el 20% de cuanto excede los 16.576. En este caso la deducción sería de 295,20 euros.

La deducción disminuye a medida que suben los ingresos: para los trabajadores que ganen 18.200 euros, la cuantía sería de tan solo 15,20 euros.

¿Cómo solicitar esta nueva deducción?

Quienes puedan acogerse a esta nueva deducción fiscal, no deberán realizar ningún trámite adicional. Los contribuyentes podrán visualizarla en el borrador de la declaración de la renta de 2025, a través de los datos recopilados por la Agencia Tributaria. Ahora bien, es recomendable revisarlo antes de confirmarlo para asegurarse de que se aplican todas las bonificaciones a las que se tiene derecho.

Gracias a esta medida, los trabajadores que perciban el salario mínimo quedarán exentos de tributar IRPF.