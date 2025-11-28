Las pensiones subirán un 2,7% en 2026: la Seguridad Social calcula cuál será el ingreso extra que recibirán los jubilados

El viernes 28 de noviembre ha llegado con importantes noticias para los jubilados: las pensiones se revalorizarán un 2,7% en 2026, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio interanual. Esto significa un incremento de 41,5 euros mensuales de media, según ha informado recientemente el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Por lo tanto, se superan las expectativas previas de alcanzar una subida del 2,6%.

El origen de esta medida se encuentra en la Ley 21/2021, de garantía del poder adquistivo de las pensiones, que establece la actualización de las mismas conforme a la subida de los precios. El objetivo es garantizar la sostenibilidad financiera, teniendo en cuenta para ello el contexto económico. Asimismo, el IPC de noviembre se ha situado en torno al 3%, bajando una décima respecto al mes anterior. No obstante, hay que tener en cuenta que este dato será confirmado el próximo 12 de diciembre, cuando se publique el IPC definitivo.

La Seguridad Social anuncia que las pensiones subirán un 2,7% en 2026

"La revalorización conforme al IPC supone la consolidación de una medida fundamental", explica la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. "Los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo". Asimismo, subraya que el Gobierno de España trabaja "para que el sistema, ejemplo entre las grandes economías de nuestro entorno, sea cada vez más equitativo y sólido".

En términos generales, esto supone el incremento aproximado de 572 euros adicionales al año para las personas que dispongan de una pensión media de jubilación. Por su parte, las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros anuales. Se trata de una subida que, de acuerdo con los datos del Ministerio, "beneficiará a más de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas; además de los 715.000 pensionistas correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también verán cómo se revalorizan sus prestacions con el mismo índice".

¿Cuánto cobrarán los jubilados en 2026?

Según la información recabada por la Seguridad Social, la pensión media actual es de 1.316,7 euros en noviembre. Es decir, un 4,4% más que durante el mismo mes del año anterior. En este punto, hablamos de la pensión de jubilación, incapacidad permanente, viudedad u orfandad. Si nos referimos únicamente a la de jubilación, la media asciende a los 1.511,5 euros mensuales.

Ahora bien, de los 6,5 millones de personas que cobran la pensión de jubilación, existen tramos bastante diferenciados. Por ejemplo, en el caso de cobrar la pensión media, en 2026 el ingreso se situará en torno a los 1.540,50 euros. En cambio, aquellos que cobren 900 euros mensuales, el ascenso llegará hasta los 924 euros al mes. Además, durante esta última semana de noviembre, también se ingresa la paga 'extra' de Navidad que, "en el caso de los jubilados, tiene un importe medio de 1.492 euros", explica el Ministerio a través de un comunicado.