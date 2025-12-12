¿Cuál será la cuantía de las pensiones en 2026? Estas son las prestaciones que se revalorizan por encima de la inflación

Más de 10,4 millones de pensiones contributivas se revalorizarán en 2026 un 2,7%, según ha confirmado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este dato se corresponde con la variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esta es una medida prevista en la Ley 21/2021 cuyo fin es blindar el poder adquisitivo de 9,4 millones de pensionistas.

Esta revalorización supondrá unos 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, la más habitual, y 500 euros más para la pensión media del sistema público. Así, un pensionista que en 2025 perciba una pensión de jubilación de 1.511,51 al mes, pasará a recibir en 2026 una pensión de 1.552,32 euros mensuales.

En paralelo, las 734.900 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado subirán asimismo un 2,7%. En este mismo porcentaje se revalorizarán las rentas garantizadas del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

¿Cuánto suben las pensiones en 2026?

Una vez conocida la tasa de inflación interanual, también es posible calcular el incremento para las pensiones mínimas, máximas y no contributivas de cara a 2026. En estos casos, las cuantías se incrementarán en un 3,9%, el porcentaje correspondiente al IPC del 2,7%, más un 1,2% adicional. El objetivo es acercar las pensiones mínimas y las no contributivas al umbral de la pobreza progresivamente.

Según los datos actuales de la Seguridad Social, estas serían las cuantías brutas mensuales de las pensiones estimadas para 2026:

La pensión media de jubilación pasará de los 1.511,51€ a 1.552,32€ mensuales

pasará de los 1.511,51€ a 1.552,32€ mensuales La pensión media de viudedad se incrementará de los 936,70€ hasta los 961,99€ al mes

se incrementará de los 936,70€ hasta los 961,99€ al mes La pensión máxima se situará en 3.395,04€ frente a los 3.267,60€ al mes en 2025

se situará en 3.395,04€ frente a los 3.267,60€ al mes en 2025 La pensión mínima (sin cónyuge) subirá hasta los 908,50€ en comparación con los 874,40€ al mes en la actualidad

(sin cónyuge) subirá hasta los 908,50€ en comparación con los 874,40€ al mes en la actualidad La pensión mínima con cónyuge a cargo ascenderá de los 1.127,60€ actuales a los 1.171,58€ mensuales

Las pensiones no contributivas pasan de 568,27€ a 590,43€ al mes

Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General subirá hasta los 1.713,76€, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos será de 1.038,91€ al mes. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media alcanzará los 2.987,54€, y de 1.717,97€ ne el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Sube la edad ordinaria y el periodo de cotización para cobrar el 100% de la pensión

La revalorización de las pensiones no es la única novedad que llega al sistema público en 2026. La edad de jubilación ordinaia sube hasta los 66 años y 10 meses para los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Podrán jubilarse a los 65 años quienes tengan un periodo de cotización superior. En consecuencia, sube la edad de jubilación anticipada voluntaria a 64 años y 10 meses y, la de jubilación anticipada forzosa, a los 62 años y 10 meses.

Por otro lado, en 2026 entra en vigor un nuevo método dual para calcular la cuantía de las pensiones. Hasta ahora, para determinar la base reguladora se consideraban las bases de cotización de los últimos 25 años. Después, ese coeficiente se multiplica por un porcentaje en función del período cotizado: del 50% con 15 años —el mínimo para acceder a una pensión contributiva, que se mantiene— al 100% con 36 años y 6 meses —que también se incrementa—.

Sin embargo, a partir del próximo año podrá aplicarse una nueva fórmula, por la cual se tendrán en cuenta las 302 mejores bases de cotización (25,16 años) comprendidas en los últimos 304 meses (25,33 años). El número de meses tenidos en cuenta aumentará cada año progresivamente hasta alcanzar los 27 mejores años cotizados comprendidos entre los últimos 29 en el año 2037. La Seguridad Social aplicará de oficio la fórmula más beneficiosa para el trabajador.