Cuánto subirá el salario mínimo en 2026: las tres propuestas encima de la mesa del diálogo social

El Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) ha elevado esta semana dos propuestas para su subida en 2026. En base al requerimiento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los asesores plantean una subida de 37 o 56 euros al mes, según si este estuviera exento o no de tributación en el IRPF. Es decir, del SMI actual de 1.184 euros al mes en 14 pagas hasta los 1.221 o 1.240 euros al mes.

En términos porcentuales, las subidas del salario mínimo serían del 3,1% en la horquilla baja y del 4,7% en el escenario con tributación. Cabe recordar que la exención de realizar la declaración de la renta para los trabajadores que cobran el salario mínimo fue una de las cuestiones que marcaron la negociación de la subida anterior. Finalmente, Hacienda y Trabajo acordaron que los preceptores del SMI obtendrían una deducción de hasta 340 euros en la declaración de la renta del próximo año.

Un día después, el Ministerio de Hacienda se ha comrpometido a facilitar que la subida del salario mínimo no tenga un coste excesivo para las empresas, según fuentes consultadas por Europa Press. En este sentido, el departamento que dirige María Jesús Montero estudia incrementar de nuevo la deducción en el IRPF para los preceptores del SMI.

"Nosotros tenemos nuestra propia consideración al respecto, pero sea cual sea esa decisión, hay que garantizar que la subida del salario mínimo interprofesional vaya íntegramente a beneficiar a los trabajadores de esta país", ha expuesto el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien ha recordado que la decisión sobre su tributación depende de Hacienda.

La patronal propone una subida del 1,5% y, los sindicatos, del 7,5%

La subida del SMI que baraja el Gobierno se sitúa por encima de la planteada por la CEOE, pero por debajo de la propuesta de UGT y CCOO. La patronal ha presentado esta misma semana su propuesta para elevar el salario mínimo un 1,5%, con lo que se situaría en 1.202 euros brutos al mes, 18 euros más que en 2025. Con esta cantidad se mantendría la obligación de tributar en el IRPF, tal y como ocurre desde que se superó el umbral mínimo exento.

Por su parte, los sindicatos mayoritarios proponen elevar el SMI hasta los 1.273 euros brutos, un 7,5% más, lo que supondría una subida de 89 euros al mes. Los representantes de los trabajadores calculan que, después de impuestos, el salario mínimo para 2026 quedaría en 1.216 euros al mes en catorce pagas (17.024€ anuales), un 2,7% más que el año pasado, lo que equivale a 32 euros. Este porcentaje coincide con la inflación interanual, por lo que se perdería la pérdida de poder adquisitivo por parte de los preceptores de esta renta mínima, y en términos nominales se acerca a la cuantía sin tributación planteada por los asesores del Gobierno.

En resumen, las propuesta para subir el salario mínimo en 2026 son las siguientes:

Del Gobierno, a través del Comité de Expertos: 1.221€ sin tributación o 1.240€ con tributación (+3,1% y +4,7%, respectivamente)

De la patronal CEOE: 1.202€, con tributación en el IRPF (+1,5%)

De los sindicatos: 1.273€ con tributación, 1.216€ después de impuestos (+7,5%, +2,7% al descontar el IRPF)

El SMI, aún lejos del 60% del salario medio

Trabajo y los sindicatos se han propuesta que el SMI alcance al menos el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea ratificada por España. No obstante, el salario medio en España se situó alrededor de los 32.500 euros anuales en 2024, de manera que el 60% son unos 19.500 euros, una cifra por debajo de las subidas planteadas.