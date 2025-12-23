Así queda la cuantía de las pensiones mínimas y no contributivas en 2026: suben más de un 11%

El Gobierno ha confirmado la revalorización del IMV en un 11,4% y de un 2,7% para la asignación por hijos o menores con discapacidad a cargo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto-ley que recoge la revalorización de un 2,7% las pensiones de la Seguridad Social confirmada el pasado 12 de diciembre. Esta norma incluye el acuerdo alcanzado hoy para el incremento de las pensiones mínimas, de las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a partir del 1 de enero de 2026. En total, se revalorizarán cerca de 13 millones de pensiones, cuyos beneficiarios van a mantener o aumentar su poder adquisitivo, según apunta el Ministerio de Seguridad Social en una nota.

Las pensiones mínimas subirán un más de un 7%, no obstante, este porcentaje asciende al 11,4% para los pensionistas con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares. Por su parte, las pensiones no contributivas y el IMV se revalorizarán también en un 11,4%, con el objetivo de acercarlas progresivamente al umbral de la pobreza. Pero ¿cómo quedan las cuantías de estas prestaciones en 2026?

¿Cuál es la cuantía de la pensión mínima en 2026?

De acuerdo con los datos facilitados por la Seguridad Social, estas son las cuantías brutas mensuales estimadas para 2026:

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales se fija en 936,20€ frente a los 874,40€ de 2026

La pensión mínima, en los casos con cónyuge a cargo, pasa de 1.127,60€ a 1.256,60€

La cuantía íntegra de las pensiones no contributivas se incrementará de los 564,70€ hasta los 629,08€. En consecuencia, importe mínimo del 25% pasa a ser de 157,27€ y la íntegra con complemento de necesidad de otra persona, de 943,62€

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán un 7,07% hasta alcanzar los 599,60€ las no concurrentes y los 582,10€ para las concurrentes

(SOVI) se revalorizarán un 7,07% hasta alcanzar los 599,60€ las no concurrentes y los 582,10€ para las concurrentes Las cuantías mínimas garantizadas del IMV suben en 2026 hasta 733,91€ para un adulto solo, 1.174,27€ para un adulto y dos menores o 1.394,45€ para dos adultos y dos menores.

Por su parte, la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2026 los 5.962,80€ anuales, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.942,40€ al año, un 2,7% más.

¿Cuánto suben en las pensiones en 2026?

En su caso, las pensiones contributivas de la Seguridad Social se revalorizarán con carácter general en un 2,7%, en base a la variación internaual de la tasa de inflación. La subida beneficiará a 9,4 millones de pensionistas que reciben más de 10,4 millones de pensiones, además de las 734.900 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado. En este mismo porcentaje se revalorizará el complemento para la reducción de la brecha de género.

Esta revalorización supondrá unos 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, la más habitual, y 500 euros más para la pensión media del sistema público. Así, un pensionista que en 2025 perciba una pensión de jubilación de 1.511,51 al mes, pasará a recibir en 2026 una pensión de 1.552,32 euros mensuales. Las cuantías brutas mensuales quedarán de la siguiente manera: