¿Cuál es el nombre ideal para tu bebé, según la inteligencia artificial? Esta web ayuda a los padres primerizos a seleccionar los favoritos de la familia

Pocas decisiones son tan determinantes en la vida como la elección de un nombre, de ahí los debates que se generan en las familias con la llegada de un nuevo bebé. Que si debe ser un nombre moderno, no demasiado largo y fácil de pronunciar suelen destacar entre los criterios que guían a los padres. Ahora, una nueva web trata de reducir al máximo las discrepancias mediante la aplicación de filtros entre más de 13.500 nombres.

Nominao es una web desarrollada por el ingeniero Victoriano Izquierdo con base en su propia experiencia personal, según cuenta a El País. Izquierdo será padre en febrero y quiere que su hijo tenga, como él, un nombre poco común. Ahora le ha encomendado la elección a su pareja, Marta, a quien influirá a través de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Victoriano Izquierdo es el cofundador de Graphext, una empresa enfocada en datos e inteligencia artificial. Precisamente, esta tecnología ha sido fundamental para crear este producto innovador: la IA le ha permitido descargar los datos sobre los nombres, programar y aplicar filtros como el origen o si tiene diminutivo durante dos fines de semana estas navidades.

Filtros de popularidad, longitud o sonoridad

Esta app ideal para padres primerizos consiste en un repositorio de todos los nombres, que se pueden ir descartando en base a diferentes filtros hasta seleccionar los más idóneos para tu hijo o hija:

Datos objetivos como su popularidad por número total, porcentaje de la población o media de edad. Aparte del ránking general, la web muestra los nombres más extendidos entre los nacidos desde 2020 . Esto permite observar si tiende a crecer o a desaparecer, si habrá más niños en su clase con el mismo nombre o será el único.

por número total, porcentaje de la población o media de edad. Aparte del ránking general, la web muestra los nombres más extendidos entre los . Esto permite observar si tiende a crecer o a desaparecer, si habrá más niños en su clase con el mismo nombre o será el único. Su origen , significado, nombres compartidos con famosos y su extensión en las diferentes provincias.

, significado, nombres compartidos con famosos y su extensión en las diferentes provincias. El ' pedrigí ' del nombre según la autopercepción de la clase social y si tiene o no connotaciones religiosas.

' del nombre según la autopercepción de la clase social y si tiene o no connotaciones religiosas. Si prefieres un nombre compuesto o simple, más largo o más corto: se puede filtrar por sílabas o incluso por número de caracteres.

o incluso por número de caracteres. Si es un nombre 'bonito' o 'feo': esta web mide la sonoridad del nombre, si es fácil de pronunciar, existe riesgo de burlas o tiene diminutivos. También puedes elegir la terminación.

A partir de ahí, es posible aplicar filtros sobre los nombres y marcarlos con 'me gusta', 'quizás' o descartar por completo algunas opciones. Con esta información, se puede invitar a amigos o familiares a la web para que voten o elaboren su propia lista. Así, los nombres que más gustan en tu entorno aparecerán en la pestaña de 'matches'.

Más 'Jeros' y 'Fabiolas', pero menos 'Dolores' o 'Antonios' en Sevilla

En Sevilla, nombres como Antonio, Manuel, Carmen o María Dolores son algunos de los más populares. No obstante, destacan otros entre los menores de cinco años: en la provincia hay 4.200 'Trianas' o 7.900 'Álvaros'. También hay nombres viejos como Dolores (68,8 años) o Filomeno (67,1 años). En contraste, los 40 'Jeros' de Sevilla tienen 6,3 años de media y las 360 'Saraymas', 3,4 años.

Tienden a crecer nombres como Fabiola, Loreto, Lester o Bertín y, especialmente entre los menores de cinco años, nombres compuestos como Rafael Daniel, Mijail, Valme o Zuleima. Luego, otros directamente se han extinguido entre las nuevas generaciones, como Antonio Ezequiel o Consolación. Por otro lado, Victorina Eugenia, Cayetana, Tello o Bosco son los nombres 'pijos' más extendidos en Sevilla.