María y Manuel resisten como los nombres más comunes entre los recién nacidos andaluces, pero abren la puerta a Vega o Leo

En 2024 se registraron 60.129 nacimientos en Andalucía, un 2,1% menos que el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tendencia en cuanto a sus nombres no varía con respecto al año pasado: los clásicos María y Manuel se mantienen como los favoritos para niñas y niños, con cifras prácticamente iguales. A nivel nacional, estos nombres ocupan la cuarta y el quinto puesto de la clasificación, respectivamente.

En cuanto a las niñas —nacieron 29.340 en total—, los siguientes nombres más frecuentes son Lucía y Sofía, segundo y primer nombre más comunes a nivel nacional. Le siguen Carmen y Lola —que no Dolores—, nombres con mayor incidencia en Andalucía; seguido del novedoso Vega, Julia, Martina, Manuela —casi la mitad nacen en Andalucía— y Valeria.

Pocos cambios entre los 30.789 varones nacidos en Andalucía: solo se cae Antonio del top 10 con respecto al año anterior. Después de Manuel, le siguen en popularidad Alejandro, Hugo, Pablo y Mateo, que es ya el nombre de chico preferido por los padres a nivel nacional. A continuación se encuentran Álvaro, Martín, Leo, Gonzalo y Daniel.

Isabel o Juan, cada vez menos frecuentes

Entre las mujeres andaluzas, María, Carmen o el compuesto María del Carmen continúan siendo los nombres más frecuentes. María se mantiene como el nombre preferido para las niñas nacidas desde 2020 en todas las provincias y en Sevilla destaca Carmen como el segundo más común de esta nueva generación. Nombres que ya no se encuentran entre las nuevas generaciones son Isabel, Rosario, Josefa, Francisca, Antonia o Encarnación.

Tampoco hay ya Dolores, pero sí Lolas, el cuarto nombre más común en Cádiz y Sevilla. Asimismo hay menos Anas, Rocíos y Saras, pero se cuelan nuevos nombres como Triana, Alma, Mía o Chloe.

La brecha generacional se acentúa más entre los varones andaluces. Antonio, Francisco, José, Juan, Javier, Pedro y sus variantes son nombres habituales cada vez menos frecuentes entre los menores de cinco años. Entre los clásicos, resisten Manuel, Alejandro, Rafael, David o Daniel.

Se relanzan algunos como Martín, Adrián, Mateo, Álvaro, Lucas, Pablo, Jesús o Gonzalo; al tiempo que se afianzan otros como Hugo, Leo, Oliver, Dylan, Enzo, Izan o Thiago.

Crecen la esperanza de vida y los matrimonios en Andalucía

En 2024 hubo 73.401 defunciones en Andalucía, un dato que desciende ligeramente, aunque no lo suficiente como para evitar un saldo vegetativo negativo (-13.272). Crece asimismo la esperanza de vida al nacer, si bien sigue siendo una de las más bajas de España, 82,83 años con respecto a los 84,01 años de la media nacional.

A nivel nacional, los nacimientos se redujeron en un 0,8% mientras se mantuvo el número de defunciones. Con todo ello, resultó un saldo vegetativo negativo de 116.056 personas.

Desde 2014, el número de nacimientos se ha reducido en un 25,6%. Se redujo asimismo la tasa de fecundidad dos décimas hasta los 1,10 hijos por mujer, mientras se mantuvo la edad media de maternidad en los 32,6 años. No obstante, los nacimientos de madres de 40 años o más representan ya un 10,4% del total.

En cuanto a los matrimonios, aumentaron un 1,7% con respecto a 2023 hasta los 175.364, también en Andalucía (32.560). Asimismo, la edad media para casarse se ha incrementado hasta los 39,9 años para los hombres y 37,2 años para las mujeres.