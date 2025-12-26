¿A qué prestaciones y ayudas tienen derecho las familias numerosas en Andalucía?

Las familias numerosas gozan de numerosas bonificaciones y exenciones en servicios y actividades reguladas por la administración autonómica.

La Junta de Andalucía trabaja en el borrador de una norma que tendrá en cuenta la edad máxima del hijo menor y no al mayor para el mantenimiento de la condición y la renovación del título de familia numerosa. De este modo, las familias andaluzas podrán mantener su condición de familia numerosa hasta que el hijo menor cumpla 26 años, con ánimo de simplificar los trámites administrativos y la responsabilidad de la propia familia de comunicar el no cumplimiento de los requisitos para mantener el título.

Hasta ahora, las familias con varios hijos menores estaban obligadas a renovar su condición de familia numerosa cuando el hijo mayor cumplía 26 años, incluso cuando tuvieran otros hijos pequeños que cumplían las condiciones para mantener el título. Con la modificación de esta norma se garantiza mayor seguridad jurídica y la continuidad en el acceso de estas familias a prestaciones y beneficios, pero ¿con qué ventajas cuentan las familias numerosas en Andalucía?

Ayudas económicas por tercer descendiente y partos múltiples

Las familias numerosas son aquellas integradas por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean comunes o no. Dentro de estas se clasifican en dos categorías: la general, que corresponde a las familias con tres o cuatro hijos; y la especial, que se aplica a partir de cinco hijos.

Estas familias pueden acogerse a dos tipos de ayudas. Por un lado, las familias andaluzas que al nacer su tercer hijo tengan otro o más hijos menores de tres años, podrán recibir una ayuda de 600 euros anuales por cada uno de ellos hasta que cumplan esa edad.

Existen asimismo ayudas económicas por partos múltiples que se abonan en un pago único con carácter anual durante los tres años posteriores al nacimiento, la adopción o al acogimiento familiar permanente o preadoptivo:

1.200 euros por parto de dos hijos

2.400 euros por parto de tres hijos

3.600 euros por parto de cuatro hijos

4.800 euros por parto de cinco o más hijos

No obstante, el reconocimiento y la cuantía de estas ayudas está sujeto al nivel de ingresos anuales de cada familia:

Hasta 1 vez el IPREM (8.400€): 120% de la ayuda

Entre 1 y 2 veces el IPREM (hasta 16.800€): 110%

Entre 2 y 4 veces el IPREM (hasta 33.600€): 100%

Entre 4 y 6 veces el IPREM (hasta 50.400€): 50%

Estas ayudas no se concederán cuando la renta familiar sea superior a 6 veces el IPREM.

¿De qué descuentos disfrutan las familias numerosas andaluzas?

Al margen de estas prestaciones, las familias numerosas andaluzas pueden beneficiarse de una serie de exenciones y bonificaciones en materia de educación, transportes, vivienda, ocio y cultura:

Reducciones en las tasas de las escuelas infantiles públicas y comedores escolares

Deducción del 50% en las matrículas universitarias para miembros de familias numerosas de categoría general y exención total para las de categoría especial

para miembros de familias numerosas de categoría general y exención total para las de categoría especial Exenciones en el pago de las tasas en oposiciones

Prioridad en el acceso y condiciones ventajosas en el precio y la financiación de viviendas de protección oficial (VPO)

(VPO) Acceso al bono social eléctrico , independientemente del nivel de ingresos, hasta la pérdida del título

, independientemente del nivel de ingresos, hasta la pérdida del título Descuentos o entrada gratuita a los museos y centros culturales públicos

Descuentos del 20% al 50% en los autobuses del Consorcio de Transportes

Asimismo, las familias numerosas podrán acogerse a una deducción en el tramo autonómico de la declaración de la renta de 200 euros para la categoría general y 400 euros para la categoría especial.