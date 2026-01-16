Alonso Gómez, asesor fiscal, anima a preparar con antelación la declaración de la renta: "Quien se organiza suele pagar menos y dormir mejor"

Hacienda ha anunciado el calendario oficial para la Campaña de la Renta 2026. Este es el principal hito fiscal del año para los contribuyentes y un procedimiento esencial para la financiación de los servicios públicos. Los ciudadanos podrán presentar su declaración de la renta del 8 de abril al 30 de junio, no obstante, los expertos recomiendan planificar con antelación suficiente este trámite.

"Lo ideal es que la declaración de la renta no se improvise en los últimos días. Quien se programa y organiza con tiempo suele pagar menos y dormir mejor", asegura Alonso Gómez, asesor fiscal sevillano (@gomezantolinasesores). En este sentido, y sobre todo si es la primera vez que haces la declaración, conviene recordar quiénes están obligados a presentarla.

¿Quiénes están obligados a presentar la declaración de la renta en 2026?

Como es habitual, entre los trabajadores por cuenta ajena el mínimo exento de tributación por el IRPF varía en función del número de pagadores durante el ejercicio anterior, en este caso, 2025: menos de 22.000 euros brutos con un solo pagador y 15.876 euros con dos o más pagadores. "El cómputo del resto de pagadores diferentes del principal debe ser superior a 2.500 euros", matiza Gómez. Esta es una de las novedades con respecto al año pasado, cuando el tope se situaba en 1.500 euros.

Por su parte, los autónomos siempre están obligados a declarar sus ingresos, independientemente de su volumen de negocio. Además, "Hacienda va a controlar de forma mensual los Bizum que reciben empresas y profesionales a partir de la información suministrada por los bancos", una medida de la que quedarán exentos los particulares.

En cuanto a los rendimientos del capital mobiliario, como los dividendos empresariales, este asesor fiscal recuerda que deben declarse cuando superan los 1.600 euros anuales. Mientras, en caso de haber recibido subvenciones, "hay que declarar algunas si superan los 1.000 euros".

Alonso Gómez explica que la renta se divide entre la base general y la base del ahorro. Respecto a este última, el tramo superior se incrementa este año del 28% al 30%. "Esto implica una mayor penalización a los beneficios generados mediante, por ejemplo, la venta de un inmueble, para las personas con mayor poder adquisitivo", indica.

¿Qué gastos se pueden deducir en la declaración de la renta?

También hay contribuyentes a los que les compensa realizar la declaración de la renta, a pesar de no estar obligados. "Si no revisas tu borrador puedes estar perdiendo dinero y Hacienda no te va a avisar", advierte Gómez. El caso más habitual compete a los trabajadores por cuenta ajena dentro del mínimo exento, pero cuya empresa les ha retenido parte del salario por el IRPF durante el año.

Asimismo, para optimizar la carga fiscal es acogerse a las diferentes deducciones fiscales. "En Andalucía, la más importante es la deducción en el alquiler para jóvenes que, dada la situación económica actual, supone un gran alivio para los contribuyentes", afirma el asesor. Como novedad, este 2026 el importe máximo deducible asciende a 1.200 euros. Otras medidas novedosas a nivel autonómico son las que permitirá deducirte hasta 100 euros anuales en las cuotas del gimnasio, los alimentos sin gluten para las personas celíacas o el 30% de los gastos veterinarios, con dicho límite.

"El olvido de una factura de gastos puede hacernos perder bastante dinero"

Un paso fundamental antes de realizar la declaración de la renta es preparar la documentación para justificar los ingresos y gastos. Esta labor tiene un doble objetivo: por un lado, permite acogerse a las deducciones correspondientes y, por otro, evita posibles sanciones por parte de la Agencia Tributaria. "Si Hacienda detecta que no has declarado unos ingresos que deban incluirse en la declaración, te enviará un requerimiento para verificar qué ha ocurrido y, en su caso, podrías recibir una sanción proporcional a la infracción", avisa Gómez.

En paralelo, a la hora de justificar, por ejemplo, la venta de un inmueble, debe reunirse toda la documentación relacionada, como escrituras, facturas o justificantes bancarios. "En operaciones inmobiliarias, el olvido de una factura de gastos puede hacerte perder bastante dinero", concluye el asesor fiscal.