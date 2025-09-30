Del gimnasio a las mascotas: los 1.500 euros que podrás deducir en la Declaración de la renta de 2026

La Junta de Andalucía ha anunciado recientemente la entrada en vigor de cuatro nuevas deducciones autonómicas en el IRPF que estarán vigentes a partir del presupuesto de 2026. Esta medida se enmarca dentro de la séptima bajada de impuestos impulsada por el Gobierno andaluz desde 2019 y busca aliviar la carga fiscal de distintos colectivos, fomentando el bienestar social y económico de la ciudadanía.

Las cuatro deducciones

La primera deducción se relaciona con el alquiler de vivienda habitual. Los beneficiarios serán jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65 años, víctimas de violencia de género y de terrorismo. La Junta devolverá hasta 1.200 euros al año, un límite que se incrementa hasta 1.500 euros si se trata de personas con discapacidad, frente a los 1.000 euros establecidos anteriormente. Esta ampliación supone un respaldo económico significativo para los colectivos más vulnerables y busca fomentar el acceso a la vivienda habitual.

Otra deducción importante está vinculada a los animales de compañía y los gastos veterinarios. Los dueños podrán deducirse el 30% de estos gastos con un límite de 100 euros durante el primer año. En caso de adopción del animal, el período de deducción se amplía a tres años. Además, si se trata de perros guía o de asistencia, la deducción se aplicará durante toda la vida del animal. Esta medida pretende reconocer el coste que supone el cuidado de las mascotas y facilitar la adopción responsable, así como apoyar a personas con necesidades especiales que dependen de animales de asistencia.

El fomento de la práctica deportiva y la vida saludable constituye la tercera deducción anunciada. La medida permitirá a los andaluces deducirse hasta 100 euros en gastos relacionados con escuelas deportivas, gimnasios o federaciones, sin límite de renta. Esta iniciativa está pensada tanto para adultos como para menores, ya que muchas familias andaluzas cuentan con hijos inscritos en clubes deportivos o participando en competiciones. Se trata de una estrategia para incentivar hábitos de vida saludables, contribuir al bienestar físico de la población y promover la práctica deportiva desde edades tempranas.

Por último, la Junta ha presentado una deducción destinada a personas celíacas. Esta nueva medida permitirá a los contribuyentes afectados, a su pareja o a sus descendientes deducirse 100 euros anuales para cubrir los gastos de productos sin gluten, que suelen tener un coste considerablemente superior al de los alimentos tradicionales. Según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Andalucía hay cerca de 40.000 personas celíacas, y esta medida busca aliviar parte del gasto que implica mantener una dieta estrictamente sin gluten. Se estima que más de 30.000 andaluces se beneficiarán de esta deducción, con un impacto económico aproximado de cuatro millones de euros. Moreno subraya que esta medida reconoce la realidad que enfrentan las familias día a día y garantiza que comer sin gluten no sea un lujo.

Estas cuatro deducciones reflejan un enfoque amplio y socialmente sensible por parte del Gobierno andaluz, buscando beneficiar a colectivos diversos: jóvenes y mayores en materia de vivienda, familias con mascotas, personas activas físicamente y quienes padecen celiaquía. Además, su implementación dentro del IRPF 2026 permitirá que los contribuyentes andaluces se beneficien de estos incentivos fiscales de manera clara y directa en su declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2025.