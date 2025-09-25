Juanma Moreno cierra su legislatura con una rebaja fiscal de 55 millones para la clase media

El mensaje es claro y lo repiten todos los miembros del Gobierno andaluz a poco que se les pregunte, “hemos bajado impuestos todos los años desde que llegamos a la Junta”. Siete años y siete bajadas de impuestos, en una línea política que Juanma Moreno defiende a capa y espada y que la oposición censura asegurando que la comunidad autónoma pierde así recursos mientras los reclama al Gobierno central. Competencia desleal lo llaman (aunque pronuncian su nombre en inglés) y entienden que perjudica al interés común de los andaluces. Así lo defendían ayer todos los portavoces de la oposición, empezando por María Márquez (PSOE) pero pasando también por Manuel Gavira (Vox) que no comparte el público beneficiario de estas últimas rebajas fiscales.

Pero Juanma Moreno defiende que esta gestión ha supuesto el incremento de 800.000 nuevos contribuyentes en Andalucía desde que llegó a la Junta. Por eso ahora cumple su objetivo político y va a cerrar su segunda legislatura al frente de la Junta, la primera con mayoría absoluta, con una bajada fiscal que cifra en 55 millones de euros destinados a desgravaciones fiscales a la clase media. Así van a constar en el Presupuesto 2026 que ya se está redactando y que será el último de esta legislatura.

Y las va a aplicar de manera urgente. Porque las medidas que ya se conocen y la que está previsto que anuncie hoy mismo en el Parlamento tienen carácter retroactivo y se aplicarán en la declaración de la renta de 2025 que se presentará casi a la vez que se abran las urnas, antes del final de junio de 2026.

Una de las claves de esta bajada fiscal es que está destinada a las clases medias, el público objetivo más cercano electoralmente a los populares. Son deducciones fiscales menores pero que afectan a más de un millón de andaluces, según las cuentas que hace la Consejería de Hacienda.

Los gimnasios

Si el martes se conocía que los andaluces con mascotas se podrán deducir el 30% de los gastos veterinarios, desde el Palacio de San Telmo la consejera de Hacienda, Carolina España anunciaba este miércoles que la Junta permitirá deducir hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración del IRPF. Esta deducción está pensada para “fomentar la práctica deportiva entre los andaluces, como parte de una vida saludable”. “No cabe duda de que el ejercicio físico y el deporte son herramientas fundamentales para mantener y mejorar la salud física y mental”. “Y además, la actividad física tiene igualmente un impacto positivo sobre la salud pública, especialmente en la prevención y tratamiento de enfermedades como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes tipo II o las enfermedades mentales”.

La deducción del tramo autonómico de la renta tiene las siguientes características. Los andaluces podrán deducirse el 15% de los gastos asociados a la práctica deportiva con un límite de 100 euros por contribuyente, independientemente del nivel de renta. Esta deducción se aplicará a las cuotas de los gimnasios pero también a las cuotas de pertenencia a centros deportivos, clubes, federaciones deportivas u otras entidades similares siempre que estén aparejadas a la realización de actividades de ejercicio físico o a la práctica deportiva. Esta deducción es compatible con otras, como la ya anunciada de las mascotas, y también se podrá deducir la inscripción en deportes de los menores, manteniendo siempre el límite de los cien euros por contribuyente.

Según los cálculos de la Junta, de esta deducción se podrán beneficiar unos 785.000 habitantes, que se ahorrarán unos 36 millones de euros. A esto se suman los 12 millones de euros que se van a ahorrar los 185.000 andaluces que tienen mascotas y van a poder desgravarse hasta un 30% de los gastos veterinarios. El resto de la bajada fiscal que hoy anunciará Moreno en el Parlamento según está previsto, afectará a la vivienda “una de las políticas prioritarias de este Gobierno”, según su portavoz.