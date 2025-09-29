Diez sitios en Sevilla aptos para personas celiacas: sin nada de gluten y con el sabor de siempre

En Sevilla existe una creciente oferta de bares y restaurantes que incorporan a sus menús opciones libres de gluten o, directamente, hacen una carta libre de alérgenos. Este hecho resulta una vía de escape para comer fuera para aquellas personas que tengan intolerancia a este compuesto o que simplemente buscan alternativas más saludables o distintas.

Estas propuestas no solo permiten disfrutar de la gastronomía sevillana sin riesgos, sino que también fomentan una cultura de inclusión cuya importancia crece con el turismo y la demanda de consumidores cada vez más conscientes de sus necesidades alimentarias. Aquí te compartimos una lista con diez establecimientos sevillanos en los que se puede comer muy bien y sin riesgos para la salud de las personas celiacas.

La Bas7arda

Ubicada en el barrio de Triana, en la plaza de Joaquín Arbide, número 7, se encuentra este bar que se ha hecho famoso por tener una carta íntegra sin gluten, por lo que es el lugar perfecto para las personas celiacas. Tienen perritos calientes de carrillada con mayonesa de kimchi, tacos, adobo sevillano y hasta lagrimitas de pollo.

Postigo 10

Este restaurante se encuentra en la calle Almirantazgo, número 10, y se caracteriza por disponer de una carta 100% sin gluten en la que hay diferentes tipos de pescados a la plancha y fritos, salmorejo casero, huevos rotos y hasta ensalada César con pollo crujiente. También cuentan con algunos postres caseros que contemplan una carta muy variada.

Pinsería Il Forno

Una pinsería es un lugar en el que elaboran pinsas, una elaboración gastronómica italiana, originaria de Roma, que se asemeja a la pizza, pero tiene una masa diferente que es algo más ligera que la masa tradicional. En Sevilla, la Pinsería Il Forno cuenta con opciones sin gluten sin que estas pierdan el sabor o su textura.

La Monella

Ubicada en la zona de Sevilla Este, La Monella es un restaurante italiano que hace sus elaboraciones libres de gluten y lactosa y que también cuenta con opciones veganas. Se encuentra en la calle María Fulmen, número 6, y tienen desde piadinas hasta empanadas o pizzas. También cuentan con opciones dulces aptas para personas celiacas como tarta de manzana o tiramisú.

Jaleo Sevilla

Si por algo es famoso este local ubicado en el mercado de la calle Feria es porque en él cuentan con cerveza artesana sin gluten de la marca Guadalquibeer, original de Sevilla. La carta de este espacio se puede adaptar casi al completo para personas que no pueden consumir gluten, por lo que es una opción perfecta para disfrutar de una buena bebida artesanal con una rica tapa o plato.

Freiduría Tía María

En el municipio de Camas, en la Avenida Clara Campoamor, número 12, se encuentra esta freiduría que es 100% sin gluten y que tiene fama de dejar su pescado frito con el mismo sabor, muy crujiente y nada aceitoso. Todo esto convierten a Tía María en una de las freidurías referentes de la zona. Además del pescado cuentan con otras elaboraciones como huevos rotos o paella.

La Habanita

Ubicado en la calle Golfo, número 3, este restaurante de comida mediterránea es uno de los más famosos de Sevilla que están especializados en comida sin gluten y otras intolerancias. Entre sus opciones cuentan con sus famosas patatas habanitas, cazuela de provolone con orégano, arepa de frijoles apta para celiacos o algunos platos de inspiración caribeña que están libres de gluten. Este restaurante es todo un acierto para comer bien, sin alérgenos y con los sabores de siempre.

Pastelería Durazno y Chajá

Durazno y Chajá es una panadería-pastelería en la que hay productos tanto sin gluten como sin lactosa, por lo que es una de las opciones más recomendadas para personas con celiaquía. Ubicado en la calle Asunción, número 59, este establecimiento tiene desde tartas de diferente tipo como Red Velvet, bizcocho de chocolate y pistachos o carrot cake hasta distintos panes, galletas, cruasanes y mucho más.

La Cañera Restaurante

Con dos establecimientos en Sevilla, uno en Triana, en la calle Virgen de Aguas Santas, número 15, y otro en Avenida de la Buhaira, número 4, este restaurante cuenta con la opción de freír su pescado libre de gluten y sin riesgo de que exista contaminación cruzada. Su carta al completo así como las opciones sin gluten aparecen en su página web.

Caníbal Burger, en San José de la Rinconada

En el pueblo de San José de la Rinconada se encuentra Caníbal Burger, una hamburguesería que cuenta con pan sin gluten para que nadie se quede sin disfrutar de sus preparaciones. También tienen en cuenta otras intolerancias y alergias alimenticias, para lo que se aconseja consultar con el personal del restaurante. La carta completa de Caníbal Burger está disponible en su página web, donde también se puede comprobar que tienen opciones para personas con celiaquía.