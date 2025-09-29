Desayunos increíbles con pringá de Bovito y huevo en pleno corazón de la Macarena: "Los mejores que hay en el barrio"

Tostadas con pan de mollete y la auténtica pringá de la Venta Bovito, sandwiches contundentes, un buen café con dibujo incluido y meriendas muy dulces. Estas son algunas de las opciones que tienen en Ohana Coffee, un bar ubicado en pleno corazón de la Macarena que sirve desayunos contundentes con ingredientes de la tierra y otras combinaciones menos habituales en un ambiente familiar y de barrio.

Los desayunos y las meriendas de Ohana Coffee

"Desayunos, brunchs, pancakes, gofres, tartas, variedad en tipos de pan e inmejorable en calidad/precio", así es como se definen en las redes sociales de Ohana Coffee. Sus desayunos están hechos a base de tostadas de diferente tipo, pero que no dejan indiferente a nadie. Entre las más famosas está la Bovita, hecha con pan de mollete de gran tamaño y rellena con la auténtica pringá de la Venta Bovito, en Valencina de la Concepción, y coronada con un huevo frito.

A esta opción se unen muchas otras, como la Tío Pedro, la especial de la casa, hecha con tortilla de patatas combinada con carne mechada y salsa gaucha, o la de pan de multicereales con crema de aguacate, salmón y huevo poché o la que une dulce y salado, con pan de chocolate, queso mascarpone, jamón, dulce de membrillo, nueces y un toque de miel. A las tostadas se suman también los sandwiches, como El Americano, hecho con huevo, jamón york, bacon crujiente, lechuga, tomate y mayonesa, o los cruasanes rellenos de lechuga, york y cremoso rulo de cabra, con una base de alioli.

Más allá de las opciones saladas, en Ohana también elaboran meriendas muy dulces, con gofres o pancakes a los que se puede añadir Nutella, una bola de helado en incluso kit kat. No se queda atrás en este establecimiento la bebida, con un delicioso café servido por sus baristas que sirven con un dibujo y que completan un buen desayuno o una merienda perfecta para todos los gustos.

Ohana Coffee abrió sus puertas hace, aproximadamente, un año y medio. Entre sus valoraciones más positivas en Google Reseñas destacan la que hablan del tamaño de sus tostadas y de la calidad de su servicio, llegando a asegurar que se trata de «los mejores desayunos que hay en el barrio». Y es que si por algo destaca este negocio es porque ha sido capaz de unir a la clientela con gustos más tradicionales con aquella que apuesta por desayunos algo más elaborados y con ingredientes menos habituales.

Ohana Coffee se encuentra ubicado en la calle Abril, número 2, en el barrio de la Macarena. El establecimiento cuenta con una zona interior y con una gran terraza perfecta para ir con los más pequeños y disfrutar de un buen desayuno, un brunch al mediodía, o de una deliciosa merienda. Abren de lunes a viernes, de 07:00 a 12:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los sábados el horario es de 08:00 a 12:30 horas. El domingo Ohana Coffee permanece cerrado por descanso del personal.