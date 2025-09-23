Seis casas de comidas en Sevilla donde almorzarás como en casa de los abuelos

Una casa de comidas es un establecimiento que sirve comidas y bebidas, con la particularidad de que suele ofrecer un ambiente más informal, con una cocina casera y tradicional, a menudo servida en platos del día o menús económicos. A menudo se trata de negocios familiares con una larga tradición que suele estar frecuentado por los vecinos y vecinas de la zona, aunque en muchas ocasiones se han hecho tan populares que también los visitantes aprovechan para acudir a ellos.

En Sevilla existen multitud de establecimientos en los que es habitual encontrar comida casera y platos del día, respetando las recetas de siempre y creando un ambiente similar al de cualquier casa andaluza. Algunos de ellos tienen un aspecto más tradicional y acogedor y otros han renovado su decoración para asemejarse más a un bar actual, pero sin perder la esencia de los platos de siempre. Aquí te hablamos de cinco de ellos, de diferente estilo, pero todos con un factor común: su comida no defrauda a nadie.

Bar Kiko de la Chari

Es uno de los restaurantes más conocidos y auténticos de la ciudad. Ubicado en la calle Herbolarios, número 17, en el Casco Antiguo de la ciudad, en este establecimiento regentado por la inconfundible Chari se sirve desde cocido de berzas, hasta puchero, fideuá, guiso de lentejas o higaditos de pollo en salsa hasta patatas guisadas con chocos, salchichas al vino o arroz marinero. Si echas de menos la comida de casa, este es tu sitio.

Catalina Casa de Comidas

Ubicada en la plaza Padre Jerónimo de Córdoba, este establecimiento tiene aires mucho más vanguardistas y aunque sus comidas no hayan perdido la esencia de lo tradicional, se caracterizan por ser algo más innovadoras.

En su cocina elaboran platos como arroz con verduras y burrata, raviolis de rabo de toro con boletus y trufa, arroz de pollo con alcachofas y butifarra, pulpo a la brasa, brandada de bacalao y berenjena ahumada o canelón de pollo rústico con bechamel de parmesano. Sin duda se trata de un lugar perfecto para darse un buen homenaje y degustar comida casera con un toque original.

Er Caserío

Er Caserío es, en realidad, un restaurante en el que elaboran comida típica de la tierra en la que destacan sus guisos caseros, que van cambiando cada día. Se encuentra en la calle Acetres, número 7, muy cerca de la calle Cuna, y entre sus platos se pueden encontrar higaditos de pollo, merluza con mayonesa, puchero, lentejas como las de toda la vida, patatas guisadas o fabes con almejas. Es el lugar ideal para disfrutar de un buen cuchareo en los días más fríos del otoño y el invierno.

Casa Consuelo

Casa Consuelo es una casa de comidas ubicada en el barrio de Nervión que es famosa, especialmente, por su menudo y por sus distintos tipos de revueltos. También tienen otras comidas como arroz con langostinos, salmorejo y otros guisos caseros que van haciendo cada día. Destaca por la calidad de su carne y su pescado, aunque también por sus desayunos, siendo famosa su tostada con carne mechá. La esencia de este bar en pleno barrio de Nervión la describe muy bien Juan Antonio Aguayo en su cuenta de Instagram @guiasevillana, donde recomienda establecimientos hosteleros por la zona de Sevilla, principalmente.

Bar Patronas

Ubicado en la calle Santas Patronas, número 11, este establecimiento con aspecto de bar de barrio ofrece tapas y raciones muy típicas de nuestra gastronomía, como carne con tomate, pollo frito, croquetas caseras, bacalao con tomate y sus fabulosos guisos del día, que van cambiando como si de la cocina de una casa se tratara.

Bodeguita La Agüela

Ubicado en pleno centro de la ciudad, en la calle Amador de los Ríos, se encuentra este establecimiento que si por algo se caracteriza es por servir comida propia de las casas andaluzas como albóndigas en salsa, espinacas con garbanzas, carne con tomate, flamenquín, ensaladilla, patatas aliñadas e incluso patatas bravas. Si se está de visita por la ciudad es un buen bar para probar la comida más auténtica en el centro neurálgico de la hispalense, muy cerca de la Casa de Pilatos.