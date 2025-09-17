Tostadas del Betis y del Sevilla, la increíble creación de este bar del centro de la ciudad

La abacería Aromas de San Román, ubicada en pleno centro de Sevilla y famosa por sus espectaculares desayunos vuelve a estar en boca de todos, especialmente en redes sociales, después de haber lanzado su última creación, dos tostadas dedicadas a los equipos de fútbol más importantes de la ciudad: el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club.

La Sevillista y la Bética

Las dos nuevas creaciones de Aromas de San Román no solo se caracterizan por su aspecto, que imitan a la perfección los colores de los equipos sevillanos, sino por la combinación de sabores que hay en cada una de ellas.

En el caso de la Sevillista, la tostada está elaborada con lacón ahumado, bacon crispy, salsa de bacon ahumado, tortilla y como colofón, un toque de queso parmesano sobre el pan.

La Bética, en cambio, está rellena de sobrasada mallorquina, cebolla crujiente y queso de cabra cremoso que se remata con una pincelada de chocolate blanco recubriendo a la tostada. Como dicen desde esta abacería, «al principio asusta, pero cuando te la comes es una gozada». Estas tostadas estarán disponibles en Aromas de San Román desde el 16 de septiembre y hasta que acabe la temporada de liga. Cada una de ellas tienen un precio de 4,50 euros por unidad.

Esta divertida creación promete ser todo un éxito en la ciudad durante los próximos meses, aunque por el momento no se sabe con exactitud cuál de las dos va a ser la más demandada.

Sobre Aromas de San Román

Esta abacería ubicada en el corazón de la hispalense es famosa en la ciudad por sus desayunos típicos, especialmente con tostadas de jamón ibérico cortado al momento. Detrás del negocio están Juan Antonio Martínez Rivera y Dolores Millán, un matrimonio que decidió crear un negocio con el mismo nombre de la plaza en la que se encuentra, la de San Román.

Anteriormente, el local era una carnicería y charcutería, pero en 2019 decidieron cambiar el concepto y convertirlo en un lugar donde desayunar y tapear. Además de su conocida tostada de jamón, en este local también sirven chacinas, quesos conservas y bocadillos.

Aromas de San Román se encuentra ubicado en un pequeño local de la calle Sol, número 32, en pleno Casco Antiguo de la ciudad. Cuenta con una zona interior en la que hay algunas mesas altas para desayunar. En Google cuentan con una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5, con más de 700 reseñas en la que aseguran que es el sitio perfecto para un desayuno de calidad y a muy bien precio. Aromas de San Román abre de lunes a viernes, de 07:30 a 14:30 horas, los sábados de 08:30 a 14:30 horas y los domingos de 08:30 a 12:30 horas.