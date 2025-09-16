Tapas de siempre, vinos andaluces, ambiente de barrio y exposiciones de artistas locales: así es el Puma Bar de Sevilla

El pleno Casco Antiguo de Sevilla, ubicado junto a la Plaza del Pumarejo, se encuentra el Puma Bar, una tasca dedicada a Andalucía, sus tapas y sus costumbres en la que asiduamente organizan exposiciones de artistas locales. Esto lo convierte en uno de los espacios de reunión del barrio en el que no faltan los guisos y las comidas de siempre acompañados de quesos autóctonos y productos de la zona.

En el Puma Bar hacen un alegato a la tradición culinaria andaluza con guisos como patatas con chocos, espinacas con garbanzos o sopa de tomate con langostinos.

También tienen ensaladilla de langostinos cocinados al ajillo, canelones de pasta fresca rellenos de carrillada al oloroso y gratinado con queso payoyo y setas confitadas (su plato estrella), mini serranito, albóndigas de ternera y cerdo con salsa especial de la casa elaborada con vinos andaluces y caldos de carnes y verduras, ajoblanco casero, papas arrieras, chicharrón frito en manteca y asado al horno en el momento e incluso taco típico mexicano, con sardinillas asada, chile de miel y oloroso, pipirrana y mayonesa de hierbabuena y aguacate. En temporada también cuentan con caracoles y cabrillas.

A todas estas comidas las acompañan chacinas y quesos andaluces así como una amplia selección de vinos de la tierra que hacen el maridaje perfecto con las diferentes opciones de comida.

Exposiciones de artistas andaluces

Otra de las particularidades de este espacio es que cada semana organizan «exposiciones exprés» de artistas locales en lo que desde el establecimiento llaman Expo al Patio. Este jueves, 18 de septiembre, tendrá lugar la muestra de las ilustraciones de Borja Cámara, (Cámara Pasadas), un artista e ilustrador cordobés nacido en 1992 y conocido por sus composiciones que combinan la estética del cómic con el costumbrismo y el folclore andaluz. Su trabajo se inspira en la cultura andaluza y se plasma en diversas áreas como la publicidad, la cartelería y la ilustración de libros.

Esta exposición se podrá disfrutar a partir de las 20:00 horas y hasta las 23:00. Habrá copa de bienvenida con un vino afrutado andaluz y entre los artistas se sorteará un cartel en tamaño A3 firmado por el artista.

El establecimiento

El Puma Bar se encuentra ubicado en la calle Relator, número 91, en el corazón del barrio de San Luis. El establecimiento cuenta con una zona interior a la que se accede a través de unas grandes cristaleras que permiten conectar los espacios de dentro y de fuera, donde hay una pequeña terraza con un par de mesas altas y taburetes para tomar algo de manera distendida. La zona interior tiene, además, dos espacios, uno más pequeño y una sala contigua perfecta para tapear de manera más relajada y disfrutar de la cuidada selección de vinos que tienen en el Puma Bar.

El local suele llenarse con facilidad, lo que incita a muchas personas a quedarse fuera tomando algo de pie mientras se charla con los amigos y vecinos, al más puro estilo de una taberna de las de siempre. El interior está decorado con azulejos y con una barra de madera sobre la que hay una vitrina. Las mesas de dentro están hechas con barriles alrededor de los cuales hay varios taburetes altos de madera, aunque también cuenta con alguna mesa baja con sillas de enea.

El Puma Bar abre de lunes a jueves, de 20:00 a 00:30 horas. Los viernes el horario se extiende hasta la 01:00 de la madrugada. Los sábados y domingos también abren a mediodía, de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 00:30 horas. El bar admite reservas.