The Champions Burger vuelve Sevilla y estas son todas las hamburguesas que podrás probar en un evento único

El campeonato The Champions Burger, el primer campeonato de hamburguesas de España que busca dar con la mejor del país, llega a Sevilla para hacer disfrutar al público sevillano con todas las burgers participantes. Del jueves, 25 de septiembre al domingo, 5 de octubre, el Parque de Magallanes de Sevilla, ubicado junto al centro comercial Torre Sevilla, será el escenario perfecto para acoger este evento que en esta edición llega a la hispalense con algunas novedades.

La entrada para asistir al evento es completamente libre y gratuita, teniendo que pagar únicamente por las consumiciones que se hagan en el recinto. Estas se tendrán que abonar adquiriendo una tarjeta prepago en un camión destinado a ello en el Parque de Magallanes. Además de las burgers que participan en el evento habrá bebidas y otros aperitivos para acompañar a las mejores creaciones de algunas de las hamburgueserías con más renombre de España. El horario para poder disfrutar de este evento es el siguiente:

De lunes a jueves, de 18:00 a 24:00 horas

De viernes a domingo, de 12:00 a 24:00 horas.

Para aquellos que lo deseen. existe una promoción especial de Uber Eats para los nuevos usuarios de la app, que podrán disfrutar de un código de descuento con su primer pedido, siempre y cuando este se haga en el mismo recinto en el que se organiza dicha cita.

Food Tracks que participan

En esta edición de The Champions Burger son un total de 27 los Food Tracks que compartirán con el público sevillano sus mejores creaciones. Son los siguientes: