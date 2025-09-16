The Champions Burger vuelve Sevilla y estas son todas las hamburguesas que podrás probar en un evento único
Del 25 de septiembre al 5 de octubre la capital hispalense acogerá un evento único en el Parque de Magallanes
Escala x Palestina', la primera competición de escalada en Sevilla en apoyo al pueblo palestino: fecha e inscripciones
Filipinos o chocolatinas Mars: los nuevos sabores de las tartas de queso más famosas de Sevilla
El campeonato The Champions Burger, el primer campeonato de hamburguesas de España que busca dar con la mejor del país, llega a Sevilla para hacer disfrutar al público sevillano con todas las burgers participantes. Del jueves, 25 de septiembre al domingo, 5 de octubre, el Parque de Magallanes de Sevilla, ubicado junto al centro comercial Torre Sevilla, será el escenario perfecto para acoger este evento que en esta edición llega a la hispalense con algunas novedades.
La entrada para asistir al evento es completamente libre y gratuita, teniendo que pagar únicamente por las consumiciones que se hagan en el recinto. Estas se tendrán que abonar adquiriendo una tarjeta prepago en un camión destinado a ello en el Parque de Magallanes. Además de las burgers que participan en el evento habrá bebidas y otros aperitivos para acompañar a las mejores creaciones de algunas de las hamburgueserías con más renombre de España. El horario para poder disfrutar de este evento es el siguiente:
- De lunes a jueves, de 18:00 a 24:00 horas
- De viernes a domingo, de 12:00 a 24:00 horas.
Para aquellos que lo deseen. existe una promoción especial de Uber Eats para los nuevos usuarios de la app, que podrán disfrutar de un código de descuento con su primer pedido, siempre y cuando este se haga en el mismo recinto en el que se organiza dicha cita.
Food Tracks que participan
En esta edición de The Champions Burger son un total de 27 los Food Tracks que compartirán con el público sevillano sus mejores creaciones. Son los siguientes:
- Gottan: Lil Wayne, de Brioche con parmesano y mozzarella gratinada, chuletón madurado, cheddar fundido, panceta estilo Kikanbo, salsa Louisiana, cebolla crispy, crumble bacon y mayo brasa.
- Moflete by Joe Burger: La Premiada, con carne de chuletón nacional, queso trufado, jamón ibérico, yema de huevo tostada, salsa PX y corteza de jamón.
- Teox x Cenando con Pablo: La Elegida, con vaca y buey madurado 100 días, fat bacon glaseado, caramelo de buey con pistacho, cheddar, salsa The Ox, mermelada de cecina y mayonesa de tuétano.
- Hades: La Pecadora, con Brioche, mermelada de bacon, salsa «Pecados», cebolla crujiente, vaca madurada, cebolla caramelizada y cheddar.
- Cheeck's: Gangnam Style, con pollo frito casero en salsa coreana, coleslaw y cacahuete asiático.
- Cheecks's: Clásica, con pollo frito casero, cheddar, bacon bites y salsa ranchera Cheeck's.
- Street Food: La Gamberra 3.0, con pan relleno de mozzarella rebozado en Doritos, fat smash, costilla ahumada, cheddar, salsa gamberra y bacon caramelizado.
- Muralla: All-Star, con chuletón premium, doble cheddar ahumado, salsa Golden, bacon caramelizado, cebolla crispy y patatas paja.
- Dak Burger: Top 1, con chuletón premium, black Angus deshilachado, cheddar rojo madurado, sweet bacon, onion bits y mayo tostada 2.0.
- The Vibros Burger: Punto G, con brioche 24K, chuletón nacional, cheddar ahumado, costillar Simmental al bourbon, salsa F**King Champions y crujiente multiorgásmico.
- Soul: La Invicta, de Doble patty de chuletón madurado, doble cheddar americano, salsa de chuletón a la brasa, bacon ahumado y pepinillos.
- Godeo: Royale Gold, con brioche con oro comestible, mermelada de bacon, chuletón, queso ahumado, costillar de ternera 48 h, sour cream ahumada y bacon bits.
- Tarantín Chiflado: La Bichota Pro Max, com brioche gratinado, Wagyu japonés, doble cheddar, costilla frita con queso, croqueta de Mac & Cheese y jeringa de salsa Pro Max.
- Rico: La Ganadora, con brioche de patata artesanal, chuletón madurado, bacon caramelizado, cheddar fundido, cebolla crujiente y salsa RICO.
- Nola Smoke: Nonna, con carbonara trufada, carne gallega al kamado, ragú de costilla 48 h, pan de patata y Parmigiano Reggiano.
- Tokio: The Winner, con pan de Hokkaido, crema de queso trufada, Wagyu caramelizado 48 h, chuletón premium, gouda ahumado, sour cream umami y cecina crunchy.
- Vacarnal Burger: Pecado Carnal XXL, con chuletón Black Angus, brioche de bacon y queso, costilla ahumada 48 h, cheddar, cebolla crispy y salsa Emmy Gold.
- Circo: Mamba King, con chuletón, bacon americano, costilla ibérica glaseada, cheddar, Doritos Tex Mex, salsa King y brioche negro.
- Oculto: La Mestiza, con brioche, carne de vacuno, cheddar ahumado, salsa ocultø, chicharrón de Cádiz, mayo sriracha y cebolla crispy.
- Woe: Bobita, con ternera Angus con pringá casera de Venta del Bobito, cheddar y salsa tres quesos.
- Muerde: Final Boss con vaca madurada, cheddar y queso ahumado, salsa Muerde, bacon caramelizado al bourbon, salsa coreana y crujiente de parmesano.
- Locco Burger: Borbona, unasdmash burger de 140 gramos, salsa Locco, cebolla planchada, bacon al bourbon y doble cheddar americano.
- Funky Burger & Brunch: La Funky Town, con vaca rosa 180 g, queso ahumado, chorizo horneado, cebolla al PX, mayonesa de pepinillo y sirope de panela
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR AEDAS HOMES
CONTENIDO OFRECIDO POR LAE HOMES