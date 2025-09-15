'Escala x Palestina', la primera competición de escalada en Sevilla en apoyo al pueblo palestino: fecha e inscripciones

El próximo 18 de octubre el rocódromo Rock and Wall Climbing, ubicado en la zona de San Pablo, en Sevilla, acogerá la competición 'Escala x Palestina', un encuentro en defensa de los derechos y el reconocimiento del pueblo palestino. La cita está organizada por las plataformas Escala x Palestina Sevilla y Climbers for Palestine Spain, en colaboración con Rock and Wall Climbing, ubicado en la calle Labrador, número 8, muy cerca del centro comercial Los Arcos.

La iniciativa, impulsada por un grupo de escaladoras y escaladores sevillanos que han trabajado en terreno palestino y que son los impulsores de Escala x Palestina Sevilla, tiene como objetivo promover la sensibilización hacia los hechos que están ocurriendo en el territorio ocupado de Palestina. Por este motivo, todos los beneficios obtenidos con la competición así como con la comida y bebidas que se consuman durante la jornada del 18 de octubre estarán destinados a diferentes asociaciones en ayuda a la población desplazada de Palestina.

Programación e inscripciones

La competición Escala x Palestina, con el lema «los muros están hechos para escalarlos» tendrá lugar el sábado, 18 de octubre, desde las 10:00 y hasta las 23:00 horas. Durante la jornada habrá escalada, juegos, comida, música y como señalan desde la plataforma, «mucha solidaridad con el pueblo palestino».

La competición dará comienzo a las 11:00 y finalizará a las 14:00 horas, tras lo cual se hará una conexión en directo con Palestina a través de una asociación que opera en la zona. A las 14:30 y hasta las 16:00 horas tendrá lugar la comida para comenzar con actividades a partir de esta hora. A las 19:00 horas se celebrará la entrega de premios para dar paso, a las 20:00 horas, a un bingo musical y a conciertos para amenizar el encuentro.

Con este evento, además de la visibilidad de estos hechos, se pretenden sumar, colectivamente, los metros escalados por los competidores para alcanzar los 768 metros de altura vertical que tienen los muros construidos en Cisjordania y Gaza. Para ello, cada escalador y escaladora contará con un papel en el que irá anotando la distancia que consiga escalar para sumarlos al total de metros escalados que cuantifica la asociación Climbers for Palestine.

Las inscripciones, que ya están abiertas, tienen un coste de 20 euros por persona que incluye la camiseta para la competición. El resto del dinero estará destinado íntegramente a las donaciones para Palestina. Se pueden realizar a través del formulario habilitado para ello.

Asociaciones que colaboran

Las asociaciones a través de las cuales se gestionarán todos los beneficios obtenidos en la competición Escala x Palestina el 18 de octubre son las siguientes:

Médicos Sin Fronteras (MSF) para su misión humanitaria en Gaza.

para su misión humanitaria en Gaza. Wadi Climbing Palestine: club de escalada que fomenta este deporte como medio de resistencia y lucha.

club de escalada que fomenta este deporte como medio de resistencia y lucha. Laylac (The Palestinian Youth Center for Community Development, organización local de apoyo a la población joven en los campos de refugiados de Bethlehem, Cisjornadia.

(The Palestinian Youth Center for Community Development, organización local de apoyo a la población joven en los campos de refugiados de Bethlehem, Cisjornadia. Al Haq, ONG Palestina que trabaja por los derechos de las personas palestinas tanto en Cisjordania como en Gaza.

Estas ONG han sido seleccionadas para la donación por su trabajo sobre el terreno y por el conocimiento de primera mano que desde la Escala x Palestina tienen de ellas y de su impacto en la comunidad palestina.

Escala x Palestina Sevilla nace de la iniciativa de un grupo de escaladoras y escaladores organizados y en colaboración con la asociación internacional Climbers for Palestine que persigue fomentar la solidaridad con el pueblo palestino y la sensibilización de lo que está ocurriendo en los territorios ocupados a través de la escalada.