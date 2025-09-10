El açaí, la fruta brasileña considerada un superalimento, aterriza en Sevilla con estos tres establecimientos

Oakberry Açaí, la cadena brasileña especializada en la elaboración de bowls y smoothies (batidos) con el açaí como protagonista, ha aterrizado en la capital hispalense con tres nuevos locales en solo unos meses que están siendo todo un éxito.

Fundada en Brasil en el año 2016 de la mano de Georgios Frangulis y Renato Haidar, quienes descubrieron el potencial de esta fruta y la creciente demanda que estaba teniendo su consumo en países como Estados Unidos. De ahí nació la idea de crear una empresa cuyo objetivo era ofrecer preparaciones con açaí como una opción de comida rápida, saludable y nutritiva, con un producto de origen 100% brasileño, orgánico y vegano, que se puede personalizar con una variedad ilimitada de toppings. En Oakberry Açaí cuentan con toneladas de esta fruta que llega congelada desde Brasil y que descongelan en cada una de las tiendas que hay repartidas por España durante tres días, en un proceso muy lento para que no pierdan sus propiedades.

Cómo funciona

En Oakberry Açaí, además de otros productos como barritas energéticas, granola orgánica o agua de coco, las preparaciones protagonistas son sus bowls y sus smoothies. Estos se hacen con una base de açaí triturado que sirven con una textura similar a la del helado. Ambas opciones se pueden personalizar a gusto del consumidor, llegando a tener un número ilimitado de ingredientes si se desea. Para elaborarlos hay que tener en cuenta los siguientes pasos:

Paso 1: elegir el tamaño del bowl o del batido

Existen cuatro tamaños diferentes de bowls (One, Classic, Works y The Oak) y sus precios oscilan entre 7,95 y 12,95 euros. En cuanto a los smoothies, los hay de tres tamaños distintos (Classic, Works y The Oak) con precios entre 7,95 y 11,95 euros.

Paso 2: elegir los toppings que se le van a añadir

Este es el paso más divertido, ya que a la base de açaí se le puede añadir cualquiera de los ingredientes con los que cuentan en el local. Hay toppings crujientes como granola, avena, nibs de cacao o coco laminado. Entre su fruta cuentan con trozos de fresa, plátano, arándanos, frambuesa, maracuyá, kiwi o puré de mango. También se pueden añadir algunos frutos secos o semillas como chía, semillas de calabaza o cáñamo, cacahuetes, anacardos o almendras laminadas. Además, cuentan con opción de añadir algún ingrediente cremoso como yogur natural, miel, crema de cacahuetes, de almendra o de pistacho e incluso leche condensada o pudding de chía. Algunos de estos toppings tienen un incremento de un euro o 1,50 euros, como las proteínas veganas, que también es posible añadir a la merienda.

Los imprenscindibles de Oakberry Açaí

Si, por el contrario, se prefiere dejarse aconsejar por algún bowl o smoothie, en Oakberry Açaí cuentan con algunas opciones diseñadas por ellos que son auténticos imprescindibles de la casa. Las más demandadas son la Original, elaborada con açaí, granola, crema de cacahuete y banana, la Pistachio, con açaí, pudding de chía, granola, fresas, crema de pistacho y granola o la Fruity, con açaí, doble de granola, banana, fresas y maracuyá.

Entre los smoothies ya diseñados está el Blue Spirulina, con açaí, banana, espirulina azul y agua, el Matcha, con açaí, té matcha y leche de almendras o el Super Glow, con açaí, fresas, colágeno y leche de coco. Los precios de todas estas opciones, tanto de los bowls como de los smoothies, es de 11,50 euros a fecha de septiembre de 2025, a excepción del bowl Original, con un precio de 10,95 euros.

A pesar de que esta empresa llegara hace apenas unos meses a Sevilla ya está siendo todo un éxito de ventas, especialmente entre la población extranjera pero con cada vez más seguidores españoles. En sus tiendas cuentan tanto con opciones veganas como sin gluten y además de sus bowls y batidos también tienen otros alimentos, bebidas y merchandising. En la hispalense los establecimientos de Oakberry Açaí se encuentran en la calle Blanca de los Ríos, en el Casco Antiguo, en la calle San Jacinto, en Triana, y en la calle Luis de Morales.