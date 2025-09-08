La acogedora cafetería de San Juan de Aznalfarache con unos desayunos increíbles en pleno Aljarafe

El Aljarafe sevillano se está poniendo de moda ya no solo para almorzar bien o beberse un buen mosto. Ahora también es uno de los lugares más populares de la provincia para tomar un buen café, un desayuno elaborado, estilo brunch, o una merienda única. Entre los establecimientos que están abriendo sus puertas en esta comarca para ofrecer boles de granola casera, tostadas con aguacate y huevos, el mejor café de especialidad o tartas para todos los gustos, se encuentra Calma Café, una cafetería acogedora ubicada en el municipio de San Juan de Aznalfarache que sirve unos desayunos que no dejan indiferente a nadie.

Los desayunos de Calma Café

Si hay algo por lo que destaca Calma Café es por su café de especialidad, de la marca Ineffable. A este lo acompañan los panes artesanales de La Esencia, panadería ubicada en el vecino pueblo de Mairena del Aljarafe. Juntos son los protagonistas de unos desayunos poco habituales en la zona, entre los que encontramos tostadas con aguacate, salmón, canónigos y huevo poché, la foccacia con mortadela italiana, mozzarella fresca, pesto y brotes verdes, la de queso cottage con mermelada de arándanos en pan brioche, o la de crema de cacahuetes, plátano, canela y semillas de chía. También hay algunas preparaciones más tradicionales, como la de jamón ibérico, tomate y aceite, o la de pavo, tomate en rodajas y aceite.

Además de las tostadas especiales también hacen tortitas, que acompañan con miel, fresa y plátano, gofre con salmón, salsa holandesa, huevo poché, aguacate, tomate y brotes verdes, o gofre con fruta de temporada y crema a elegir, o dos tipos de bowls, el de açaí, con frita de temporada, granola casera y semillas de chía y el de yogur natural con fruta de temporada, granola casera, semillas de chía y crema de cacahuetes. Para las meriendas se puede disfrutar de repostería casera como pancakes, gofres o bizcochos y tartas que van cambiando según la disponibilidad.

También cuentan con algunos tipos de tés, como matcha latte, chai latte, pink latte o tés orgánicos, y con una interesante variedad de zumos naturales y smoothies, entre los que hay de açaí con plátano y crema de cacahuetes, de melón, mango y fresa o de piña, kiwi, fresa y papaya entre otros. Los precios de estas bebidas no superan los 5 euros. Además de los batidos, zumos y tés también cuentan con refrescos y otras bebidas, como kombucha, cerveza o copas.

La cafetería Calma se encuentra ubicada en la Avenida Francisco Manuel Martín González, número 5, en el municipio de San Juan de Aznalfarache, a escasos 10 minutos de Sevilla en coche. El establecimiento cuenta con zona interior en la que hay varias mesas bajas y una decoración acogedora y con terraza, perfecta para desayunar y merendar con la llegada del mes de septiembre. Abren de lunes a sábado de 09:00 a 13:00 horas durante este mes, pero el horario se puede ver modificado a partir de otoño. Los domingos permanecen cerrados por descanso del personal.