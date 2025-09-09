Guisos caseros y barbacoa de leña en este increíble restaurante de Villanueva del Ariscal

En el municipio sevillano de Villanueva del Ariscal, en pleno corazón del Aljarafe y a solo media hora en coche de la capital, se encuentra el restaurante-abacería Casa López, un lugar especializado en comida casera y hecha en su barbacoa de leña de encina que es un acierto seguro para comer bien.

Casa López abrió sus puertas en el año 2002 de la mano de Pepe López y María Isabel Limón, quienes crearon una abacería en el centro del pueblo para vender diferentes tipos de chacinas y conservas junto a algunos vinos. Con el paso de los años, este establecimiento que sigue conservando el aspecto de la abacería que fue antaño, fue incorporando los deliciosos guisos que elaboraba su dueña.

Los guisos de Casa López

Si por algo se caracteriza Casa López es por sus guisos caseros y sus carnes asadas de cerdo ibérico y vacuno que preparan sobre la marcha. En este establecimiento se puede comer a base de medias y de raciones enteras. Entre ellas hay una amplia variedad de guisos de cuchara como bacalao con piel choricero, atún con salsa de vino y miel, menudo de choco, atún a la naranja e incluso fabada asturiana. Entre todos ellos destaca la puchera, un guiso propio de este pueblo que se hace a base de garbanzos, guisantes y habas y que se sirve acompañado de pringá.

Respecto a sus carnes y pescados cuentan con pulpo, tartar de aguacate y salmón, brandada de bacalao, tataki de atún, bacalao al pilpil, albóndigas morunas, elaboradas con una mezcla de carnes especiadas, bacalao dorado, una receta tradicional portuguesa, carne con tomate en salsa casero o judiones con pulpo y calamar.

Los postres que sirven en este establecimiento son de elaboración propia y entre ellos hay flan de Brandy y almendras, flan de caramelo o coulant de chocolate. Todas estas comidas están acompañadas de una amplia carta de vinos blancos y tintos que hacen la combinación perfecta para disfrutar de un buen almuerzo en el mejor de los ambientes.

Además de su carta, en Casa López cuentan con la opción de comer por menú, pensado para comidas grupales de un mínimo de ocho personas. Todos ellos incluyen cerveza, vino, licor, refrescos y agua y sus precios oscilan entre los 36 y los 40 euros. Los detalles de estos menús pueden consultarse en la página web del restaurante.

Casa López se encuentra en la Urbanización Torre del Molino, número 1, en Villanueva del Ariscal. El establecimiento cuenta con una zona interior con aspecto rústico muy acogedora y con terraza. Abren de miércoles a domingo, de 13:00 a 19:00 horas. Los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal. Este establecimiento es, sin duda, el lugar perfecto para darse un buen festín con comida auténtica y con precios muy competitivos en una de las zonas más populares de la provincia para comer bien.