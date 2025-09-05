'Er tostaíta', la divertida cuenta que muestra dónde están las mejores tostadas de jamón de Sevilla

«Catador y entusiâtta de tôttaítâ sevillanâ». Así es como se define la persona que hay detrás de esta cuenta en redes sociales, concretamente en Instagram y Tik Tok, que tras el nombre de 'Er tostaíta' ha creado un espacio en el que comparte cuáles son las mejores tostadas con jamón que hay en Sevilla y dónde están ubicados los bares en los que las sirven.

En su descripción de Instagram aseguran que la cuenta «pretende, simple y llanamente, engorilar la tostaíta de jamón como consepto». Y anima a todo aquel que se preste a compartir su tostada con un vídeo o una imagen, aunque con alguna que otra condición: «Todo vale, pero eso sí, aquí sayunitos de la tierra y de la patria, como me suba un sayuno inglés o argo por el estilo te bloqueo, tú sabrá, mostri».

Y es que cada día, desde esta cuenta se comparten las historias de otros usuarios y usuarias que recomiendan sus propios bares en los que degustar este desayuno tan propio de Andalucía. Pero, sin duda, el logro de esta cuenta está en cómo han conseguido señalar los lugares donde se puede desayunar una tostada de este tipo en la aplicación Google Maps con, nada más y nada menos, que el icono de un bocadillo de jamón.

Mapa de Er tostaíta / Google Maps

Las mejores tostadas de jamón de la ciudad

La cuenta de Er tostaíta abrió hace, aproximadamente, diez meses y desde entonces ha sido capaz de reunir algunas recomendaciones de lugares en los que se puede desayunar muy bien tanto en la hispalense como en sus pueblos, siempre con el jamón y las tostadas tradicionales como protagonistas.

Entre sus recomendaciones se encuentran las tostadas del Bar Keysha, El Pasiego, Las dos orillas, La Auténtica, La Catrina o La Dehesa. Más allá de los bares ubicados en la capital desde la cuenta también rinden homenaje a los establecimientos repartidos por la provincia, como Venta El Bobito, en Valencina de la Concepción, o las que preparan en Alcalá de Guadaíra, pueblo de tradición panadera.

Tal y como dice Er tostaíta en una de sus publicaciones, «sé que no puedes más, que no puedes pensar hasta que le pegues un bocaíto a esa delicatesem que tienes ahí delante». Para quienes se sientan así por la mañana, tienen su mejor recomendación en esta original cuenta sevillana que remarca el desayuno típico de la tierra y fomenta, además, el consumo local en los bares de toda la vida, una iniciativa que sin duda está dando mucho que hablar en redes sociales y que promete ser todo un éxito.