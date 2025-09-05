Las 10 mejores ensaladillas de gambas en Sevilla según Guía Sevillana: "Podría hacer mil kilómetros para probarla"

Aunque de origen extranjero, la ensaladilla rusa en Sevilla es uno de los platos que no suele faltar en la carta de ningún bar de tapas tradicionales. Servida con gambas, pulpo o incluso con pollo y mostaza, esta comida es la opción perfecta para tomar algo refrescante en alguna terraza junto a una cerveza recién tirada.

Habida cuenta de los adeptos que tiene este popular plato hecho a base de verduras, patatas y mayonesas (de forma general), el creador de contenidos sevillano Juan Antonio Aguayo, quien habla en sus redes sociales (@guiasevillana) de aquellos establecimientos que frecuenta y en los que se suele comer muy bien, ha decidido hacer un ranking con sus diez ensaladillas de gambas preferidas de la ciudad. Este ha sido su resultado:

Puesto 1: Bodeguita Romero

No hay mejor ensaladilla en la ciudad, según muestra Aguayo, que la de Antonio Romero, con una proporción «simplemente perfecta» entre patatas, verduras y mayonesa. Ubicado en la calle Harinas, este es uno de los bares más típicos de la ciudad por su buen tapeo y ambiente.

Puesto 2: Mariscos Emilio

Como dice Juan Antonio Aguayo, esta es la ensaladilla que nunca falla. La sirven en buena cantidad y suele estar coronada por mayonesa, que vierten por encima. En esta ocasión la patata aparece entera, en lugar de machacada, presenta muchas gambas y el sabor de la mayonesa es delicioso.

Puesto 3: Becerrita

Si hay un bar clásico en el que sirvan una buena ensaladilla de gambas este es Becerrita. En este establecimiento de la calle Recaredo la hacen con muchas gambas y de un tamaño acorde al formato de una tapa. Tal y como asegura Aguayo, está tan rica que «podría hacer mil kilómetros para probarla».

Puesto 4: Cervecería Salmedina

La de Salmedina la sirven en forma de bola y la bañan en mayonesa por encima, junto a un trozo de regañá que muchos utilizan a modo de cuchara para tomar la ensaladilla.

Puesto 5: La Internacional

Se trata de una de las ensaladillas más tradicionales de las que se pueden ver por Sevilla de este tipo. La sirven con muchas gambas, buena cantidad de mayonesa y en proporciones adecuadas para tratarse de una tapa, según puntualiza Aguayo. La acompañan algunos picos de pan. Este bar se encuentra en la calle Gamazo.

Puesto 6: Dculto

Con un «sabor impecable» pero con algo menos de cantidad que en otros establecimientos, se encuentra la ensaladilla de Dculto, un restaurante de gran renombre en la ciudad que se encuentra en la Avenida de la Buhaira.

Puesto 7: Boca chica

Ubicado en la calle Cardenal Bueno Monreal, este bar ofrece una ensaladilla jugosa y con muy buen sabor que sirven con algo de mayonesa por encima, a modo de decoración, pero sin cuidar especialmente la forma, lo que le da autenticidad al plato.

Puesto 8: Bar Periqui Chico

Se trata de uno de los bares clásicos de Sevilla y aquí sirven la ensaladilla bien dotada de gambas y con buen sabor. El bar se encuentra en la calle Gustavo Bacarisas y además de su ensaladilla cuenta con otras comidas en las que el marisco es el protagonista.

Puesto 9: Barrabar's

En este establecimiento que nace de la mano de Javier Sobrino presentan la ensaladilla de gambas con la patata machacada. Algo que Juan Antonio Aguayo señala que podría estar mejor con un poco de más mayonesa que le aportara jugosidad al plato.

Puesto 10: La barra de Catalina

Según Aguayo, en este caso la ensaladilla de La barra de Catalina es muy original. Se sirve con un langostino que corona el plato y con un buen chorreón de aceite de oliva por encima.