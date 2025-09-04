El bar de Alcalá de Guadaíra "que tira la cerveza más fría del universo"

Hace un tiempo la Guía Repsol entrevistaba al periodista y presentador sevillano Roberto Leal, natural de Alcalá de Guadaíra y famoso por presentar, entre otros programas, Pasapalabra. En la entrevista, elaborada en el contexto de la Covid19, le preguntaban por recomendaciones en Sevilla, caprichos gastronómicos que se hubiera dado últimamente, por aquello que cocinaría para sus invitados, o por cuál sería el primer lugar al que iría cuando acabara el confinamiento. Su respuesta fue clara: a la Taberna La Aurora, el bar alcalareño «que te tira la cerveza más fría del mundo».

La Taberna La Aurora abrió sus puertas en el año 2015, aunque lo remodelaron en 2023 para darle el aspecto que tiene hoy, similar al de un mesón renovado en el que se puede comer tanto a base de tapas como de platos en los que priman las recetas tradicionales, pero con un toque más innovador.

La carta de Taberna La Aurora

Si hay algo que recomienda Roberto Leal en su entrevista esas son las milhojas de ventresca de atún, una especialidad de este bar que se sirve fría y que es un entrante perfecto para comenzar a abrir el estómago. Entre sus aperitivos también cuentan con ensaladilla rusa o tartar de caña de lomo. Más allá de los platos fríos, hacen alcachofas con foie, croquetas del puchero o de calamares en su tinta sobre risotto con salsa alioli, buñuelos de bacalao, salmón sobre cremosa de puerros, hamburguesa de chocos o bollito de leche con calamares fritos, mayonesa de wasabi y tomates secos.

En cuanto a sus carnes, tienen taleguitas de cola de toro sobre crema castellana, secreto ibérico con crema de piquillos o cruasán de pulled pork con ciruelas y rábanos. También ofrecen revueltos, como el de morcilla con manzana caramelizada o la tosta de lomo de orza con huevos de codorniz.

No se quedan atrás sus postres caseros, entre los que destacan especialmente las poleás de Alcalá, de las que también habla Roberto Leal, la tarta de queso, natillas con galletas, arroz con leche o capricho de chocolate con polvo de Lotus. A la amplia carta de comidas tanto dulces como saladas se añaden la gran variedad de vinos con los que cuentan, que hacen el maridaje perfecto. Pero si hay algo que destaca en este establecimiento es su cerveza bien fría y recién tirada. La carta completa de productos de Taberna La Aurora está disponible en su página web.

Este establecimiento es, sin duda, el lugar perfecto para degustar una excelente comida casera con familia o amigos en el mejor de los ambientes.

Taberna La Aurora se encuentra en la calle Banderillero Juan Montaño, número 12, en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra. El establecimiento cuenta con una zona interior muy acogedora con decoración rústica y con terraza. Abren de martes a sábado, de 13:30 a 16:00 horas y de 21:00 a 24:00 horas. Los domingos y lunes permanecen cerrados por descanso del personal.