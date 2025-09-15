Filipinos o chocolatinas Mars: así son los nuevos sabores de las tartas de queso más famosas de Sevilla

Ratatouille Cheesecake, la empresa especializada en la elaboración de tartas de queso artesanales, ha dado a conocer sus dos nuevas versiones de cheesecake: la de Filipinos, las míticas rosquillas recubiertas de chocolate blanco o negro, y la de Mars, la chocolatina hecha a base de galleta, cacao y caramelo.

En Ratatouille Cheesecake cuentan con siete sabores en la actualidad, a los que han añadido dos más. Las versiones que siempre están en sus tiendas son la clásica, hecha con queso payoyo y con una cremosidad increíble, la de Kinder Bueno, la de pistacho y queso parmesano, la de galleta Lotus, la de Snikers, la de bombçon de Ferrero Rocher y la de galleta Oreo.

Sus nuevas tartas

En este caso, la tarta de Filipinos con chocolate blanco está hecha con una base de estas rosquillas sobre la que se asienta una capa de tarta de queso con un topping de filipinos que le da un toque crujiente y que combina con la cremosidad del interior de la tarta. Por su parte, la de Mars está hecha con una base de galletas y un sabor intenso a caramelo que han combinado con la receta habitual de su cheesecake. Esta tarta está coronada con pequeños trozos de la chocolatina y con sirope de caramelo.

Las dos nuevas creaciones de Ratatouille Cheesecake no han tartado en hacerse eco en las redes sociales y ya son varios los creadores de contenidos gastronómicos de Sevilla los que han pasado por sus locales para probarlos de primera mano.

Las tartas de Ratatouille Cheesecake se venden en dos formatos diferentes. Uno de ellos inidividual, pensado para una persona (su precio es de 6 euros) y el grande, que es perfecto para compartir entre dos y que tiene un precio de 9 euros por unidad. Todas y cada una de las tartas que se elaboran en este establecimiento están hechas con quesos pasteurizados. Contienen lactosa y pueden contener trazas de frutos secos. Actualmente, no disponen de opción sin gluten, pero es algo que pronto esperan resolver.

Sobre Ratatouille Cheesecake

Ratatouille Cheesecake es el nombre de una marca y un local en Sevilla (España) especializado en la venta de tartas de queso artesanales, que se vende como un postre individual, para llevar o como postre en restaurantes. El local ofrece diversos sabores, destacando su cremosidad y su base de galleta, siendo una opción de tarta de queso para llevar muy popular y exitosa en Sevilla.

En la actualidad cuentan con tres locales en la capital. El primero de ellos abrió hace algo más de un año en la calle San Eloy y a este le siguieron otros dos establecimientos, uno en el centro comercial Lagoh, y el otro en la calle Asunción, en el corazón de Los Remedios.