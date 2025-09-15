Un catering sevillano se hace con el premio Wedding Awards: "La comida es increíble y el servicio inmejorable"

Bodas.net, el famoso directorio de proveedores que ayuda a cientos de parejas a celebrar de la mejor manera posible el día de su boda, ha premiado este 2025 en sus Wedding Awards, a la empresa sevillana Zelán Catering por su buen servicio y la calidad de su comida.

Estos premios se otorgan a las empresas más recomendadas y mejor valoradas por las parejas en el último año en su portal. Los aspectos que los novios y novias valoran para hacer sus recomendaciones tienen en cuenta el servicio, la relación calidad/precio, la respuesta, profesionalidad y flexibilidad.

Los reconocimientos se otorgan a las haciendas en las que se pueden celebrar este tipo de eventos, a los fotográfos, a los músicos, a los caterings, a las empresas de alquileres de coches para este día especial e incluso a aquellas que se dedican a elaborar las invitaciones. Este 2025 los catering sevillanos premiados por bodas.net en sus Wedding Awards han sido un total de 25 y entre todos ellos se encuentra Zelán Catering, una empresa ubicada en el municipio sevillano de Carmona que cuenta con una puntuación de 5 estrellas sobre 5 en Google Reseñas.

Zelán Catering & Events

El catering Zelán se encuentra en una hacienda propia en la provincia hispalense, concretamente en Carmona y llevan más de 20 años dedicados a este negocio, aunque también se desplazan a otros lugares. Empezaron como una pequeña empresa familiar y con el paso del tiempo pudieron crear una empresa como la que tienen en la actualidad, líder en Sevilla.

Cuentan con un equipo de chefs que trabajan con productos frescos y que elaboran recetas propias de la cocina tradicional andaluza. Más allá de la comida, en este catering también se encargan de cuidar otros aspectos como la selección del lugar para realizar el evento o la decoración y coordinación del día.

Además de bodas en Zelán Catering & Events organizan otros eventos como comidas de empresa, bautizos, comuniones y más. Entre las opiniones que los clientes han compartido a través de boas,net o Google Reseñas, en la que cuentan con la puntuación más alta que se puede tener, destacan "la comida increíble y el servicio inmejorable".

