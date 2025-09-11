El bar de Salteras con uno de los mejores desayunos del Aljarafe: "Tienen una variedad increíble de tostadas"

En la localidad de Salteras, a escasos minutos de Sevilla en coche, se encuentra el establecimiento Capital Salteras, un bar con unos desayunos espectáculares por la mañana y con el mejor de los ambientes por la noche.

Si bien es cierto que se trata de un establecimiento famoso en la zona por sus desayunos, por las tardes y noches hay actuaciones en directo que acompañan al mejor de los ambientes y a diferentes tipos de cócteles que elaboran allí mismo.

Los desayunos de Capital Salteras

Si hay algo por lo que destacan en Capital Salteras es por sus tostadas, con diferentes tipos de panes y con combinaciones muy originales como la Mariló, hecha con queso de ricota , fruta caramelizada, nectarina, melocotón y pistacho, la de Ligua, una tostada hecha con queso cheddar, huevo revuelto y bacon, la Ándale Wey, con pavo, guacamole casero y pico de gallo o la Jumave, hecha con pan de mollete de Olivares, carne mechá en salsa y un pepito de queso trufado, toda una explosión de sabores que no deja indiferente a nadie.

Tan es así que son varias las personas que a través de las redes sociales o de Google no han dudado en recomendar este lugar para disfrutar de la primera comida del día. Este es el caso de Ángela I. Q., que aseguraba en su reseña que tienen "una variedad increíble de tostadas con una pinta y un sabor impresionantes". De este negocio también quiso destacan la amabilidad y el servicio de sus camareros. Junto a su opinión también destaca la de Espe G, que explica que se trata de "un lugar especial si quieres un buen desayuno en un sitio ideal".

Debido a la alta demanda que han tenido durante el verano, en Capital Salteras han decidido incluir a sus desayunos los platos combinados. Los hay de diferentes tipos: con huevo revuelto, pavo, tomate, queso y aguacate, o de tortilla de jamón york y queso, tomate natural en rodajas y guacamole.

Y aunque los desayunos son los protagonistas, las horas de la merienda en Capital Salteras también son importantes. En el bar tienen algunas opciones dulces como su gofre de Kinder Bueno o las torrijas con miel, especialmente en vísperas de Cuaresma.

El bar Capital Salteras se encuentra en la calle Pablo Iglesias, número 7, del municipio sevillano de Salteras. El establecimiento cuenta con zona interior y con terraza perfecta para los días soleados y con una chimenea ideal para los días fríos. Abren de lunes a viernes, de 07:00 a 23:00 horas de manera ininterrumpida. Los sábados y domingos el bar permanece cerrado por descanso del personal.