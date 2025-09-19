El bar de Sevilla al que ha ido la creadora de contenidos Judith Tiral durante su estancia en la ciudad: buen tapeo y estilo desenfadado

Judith Tiral, la creadora de contenidos para redes sociales conocida por hacer entrevistas sobre temas curiosos y de interés ciudadano, escogía el bar Sal Gorda para comer algo en la ciudad hispalense tras anunciar que estaría por Sevilla a través de Instagram y pedir recomendaciones para ello. Así era como lo anunciaba en una de sus historias en esta red social, con la que agradecía la ayuda recibida por los sevillanos y sevillanas.

Sal Gorda es un bar ubicado en el céntrico barrio de la Alfalfa (calle Alcaicería, número 23), perteneciente a los hermanos Cabrera, quienes también tienen otros establecimientos en la ciudad, el último de ellos en el barrio de Santa Cruz bajo el nombre de Salpicón. Sal Gorda fue el primer establecimiento hostelero que abrieron y en el que se combinan la cocina andaluza más tradicional con las técnicas más vanguardistas, con vinos locales y fueras de carta en constante rotación.

Qué comer en Sal Gorda

La carta de Sal Gorda está elaborada a base de tapas de diferente precio y tamaño y todas ellas basadas en la cocina de siempre pero con toques de otros países y con estilos algo más innovadores. Entre sus opciones hay ensaladilla de camarones y edamame, croquetas de carbonara, tortillitas de camarones con guacamole, tacos de carrillera con chilly chipotle, buñuelo de bacalao con aire de miel o patatas bravas.

Cuentan con algunas opciones con pescado y marisco, como el ceviche de pescado de lonja, tataki de atún encebollado, ostras con fruta de la pasión o Malibú, tartar de gamba blanca y de atún rojo o bacalao con tomate, migas y mayo de jalapeños. Para los amantes de la carne, uno de los platos estrella de este sitio es el donut de cola toro, aunque también otros muy populares como canelones de ropa vieja, sandwich de presa ibérica con queso brie y mostaza o cube roll de Black Angus.

Sal Gorda cuenta en Google con una puntuación de 4,5 estrellas de 5, con más de 3200 reseñas. Entre las opiniones sobre este sitio destacan el sabor de sus tapas y el trato de sus camareros, así como la tranquilidad de su terraza perfecta para cenar cuando hace buen tiempo.

Sal Gorda se encuentra en pleno casco antiguo de la ciudad de Sevilla. Su establecimiento cuenta con una zona interior muy acogedora y con un estilo desenfadado y con una terraza con varias mesas bajas perfectas para disfrutar de un buen tapeo tanto a mediodía como por la noche. El establecimiento abre todos los días de la semana de 12:30 a 16:00 horas y de 19:30 a 23:00 horas.

Sobre Judith Tiral

Judith Tiral nació en Barcelona en 1990 y saltó a la fama hace algunos años gracias a sus vídeos de Youtube en los que narraba los viajes que hacía por el mundo y donde lanzaba mensajes en pro de los derechos LGTBIQ+.

En la actualidad es conocida por su pódcast Tenía la duda, en el que entrevista a todo tipo de personalidades que tienen algo curioso e interesante que contar, desde espías de la II Guerra Mundial hasta supervivientes de accidentes marítimos o personas que sufren de alzhéimer precoz. A día de hoy también copresenta el pódcast El Olimpo de las Diosas junto a Henar Álvarez.