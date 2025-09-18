Ruta de la Tapa de Espartinas: estas son las 30 tapas que podrás probar a precios populares muy cerca de Sevilla
La IX Ruta de la Tapa de Espartinas se celebrará del 1 al 5 de octubre con 30 tapas que incluyen opciones saladas, dulces, cócteles y desayunos
El municipio sevillano de Espartinas acogerá, del 1 al 5 de octubre, la IX edición de su Ruta de la Tapa, una cita en la que la localidad se convertirá en un laboratorio gastronómico con 30 propuestas de diferente tipo de 13 establecimientos, una experiencia gastronómica única donde cada visitante puede diseñar su recorrido desde el desayuno hasta los cócteles de la noche.
La muestra está organizada por la Asociación Empresarial de Espartinas (ASEDES), con la colaboración del Ayuntamiento de Espartinas y la Diputación de Sevilla. Se trata de un evento innovador y moderno de la popular ruta de la tapa, ofreciendo una propuesta original que busca impulsar la economía local y atraer turismo a Espartinas.
Tapas participantes
Opciones saladas
- Ensaladilla de Gambas al ajillo y Milhoja de solomillo con salsa de Queso Apolonio al Pedro Ximénez de La Esquinita de Sampa
- Albóndigas de Flamenquín de Bar Cafetería Siglo XXI
- Brioche de Pringá de Mau Loa
- Brioche de Pulled Pork de Bar Terraza “Las Monjas”
- Box de carne de Espartinas Doner Kebab
- La de toda la vida y Costillas BBQ a la Coca-Cola de El Guisoteo
- Falsa lasaña de ternera de Pastelería Bariloche
- Brioche de pollo al curry verde, emulsión de humo, hierbas y yema curada de Bambú
- Churrasquito en salsa secreta “Teso” y Tartar “El Lago” de Terraza Bar “El Lago”
Opciones dulces
- Tarta de Lotus de La Esquinita de Sampa
- Tarta de Queso de Kínder Bueno y Tarta de Queso Tradicional de Silver Cake
- Tarta Payácida de Mau Loa
- Vasito de Tiramisú de Pistacho de Bar Terraza “Las Monjas”
- Dulce Recuerdo de El Guisoteo
- La Yaya Marcela de Pastelería Bariloche
- Tarta de queso y pistacho bañada en chocolate blanco de Terraza Bar “El Lago”
- Tarta de Chocolate Blanco Milkybar de A lo Nuestro
- Bartolitos de Cafetería “La Pará”
Cócteles
- Dulce Otoño de Versalles Cocktails
- Coctel Hawái de Mau Loa
- Besito de Fuego de Bar Terraza “Las Monjas”
- Coctel especial “A lo Nuestro” de A lo Nuestro
- Pantera Rosa de Cafetería “La Pará”
Desayunos
- Carne mechada en su jugo con queso viejo de Bar Cafetería Siglo XXI
- Tostada de Burrata, pesto y York de Pastelería Bariloche
- Voilá de Cafetería “La Pará”
Cómo participar en la ruta
Como viene siendo tradicional en este tipo de eventos, los consumidores recibirán un documento denominado “Tapaporte”, que deberán sellar en los establecimientos para participar en el concurso de las mejores tapas y el sorteo de premios. Se distribuirán un total de 15.000 tapaportes para facilitar la participación y dar a conocer los establecimientos y sus creaciones.
El acto de clausura se celebrará el 9 de octubre de 2025, donde se anunciarán las tapas ganadoras en las categorías salada, dulce y cóctel, así como el ganador del sorteo. Este año, quien consiga 22 sellos podrá optar a un premio de 500 € (400 € en efectivo y 100 € para gastar en el establecimiento ganador de la categoría salada).
En esta ocasión la ruta contará con la participación de 13 establecimientos locales, que ofrecerán un total de 30 tapas, entre saladas, dulces, cócteles y desayunos, todas a precio popular de 4 euros incluyendo bebida. Una vez más, la Ruta de la Tapa de Espartinas se presenta como un dinamizador de la económica local.
