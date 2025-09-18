Ruta de la Tapa de Espartinas: estas son las 30 tapas que podrás probar a precios populares muy cerca de Sevilla

El municipio sevillano de Espartinas acogerá, del 1 al 5 de octubre, la IX edición de su Ruta de la Tapa, una cita en la que la localidad se convertirá en un laboratorio gastronómico con 30 propuestas de diferente tipo de 13 establecimientos, una experiencia gastronómica única donde cada visitante puede diseñar su recorrido desde el desayuno hasta los cócteles de la noche.

La muestra está organizada por la Asociación Empresarial de Espartinas (ASEDES), con la colaboración del Ayuntamiento de Espartinas y la Diputación de Sevilla. Se trata de un evento innovador y moderno de la popular ruta de la tapa, ofreciendo una propuesta original que busca impulsar la economía local y atraer turismo a Espartinas.

Tapas participantes

Opciones saladas

Ensaladilla de Gambas al ajillo y Milhoja de solomillo con salsa de Queso Apolonio al Pedro Ximénez de La Esquinita de Sampa

Albóndigas de Flamenquín de Bar Cafetería Siglo XXI

Brioche de Pringá de Mau Loa

Brioche de Pulled Pork de Bar Terraza “Las Monjas”

Box de carne de Espartinas Doner Kebab

La de toda la vida y Costillas BBQ a la Coca-Cola de El Guisoteo

Falsa lasaña de ternera de Pastelería Bariloche

Brioche de pollo al curry verde, emulsión de humo, hierbas y yema curada de Bambú

Churrasquito en salsa secreta “Teso” y Tartar “El Lago” de Terraza Bar “El Lago”

Opciones dulces

Tarta de Lotus de La Esquinita de Sampa

Tarta de Queso de Kínder Bueno y Tarta de Queso Tradicional de Silver Cake

Tarta Payácida de Mau Loa

Vasito de Tiramisú de Pistacho de Bar Terraza “Las Monjas”

Dulce Recuerdo de El Guisoteo

La Yaya Marcela de Pastelería Bariloche

Tarta de queso y pistacho bañada en chocolate blanco de Terraza Bar “El Lago”

Tarta de Chocolate Blanco Milkybar de A lo Nuestro

Bartolitos de Cafetería “La Pará”

Cócteles

Dulce Otoño de Versalles Cocktails

Coctel Hawái de Mau Loa

Besito de Fuego de Bar Terraza “Las Monjas”

Coctel especial “A lo Nuestro” de A lo Nuestro

Pantera Rosa de Cafetería “La Pará”

Desayunos

Carne mechada en su jugo con queso viejo de Bar Cafetería Siglo XXI

Tostada de Burrata, pesto y York de Pastelería Bariloche

Voilá de Cafetería “La Pará”

Cómo participar en la ruta

Como viene siendo tradicional en este tipo de eventos, los consumidores recibirán un documento denominado “Tapaporte”, que deberán sellar en los establecimientos para participar en el concurso de las mejores tapas y el sorteo de premios. Se distribuirán un total de 15.000 tapaportes para facilitar la participación y dar a conocer los establecimientos y sus creaciones.

El acto de clausura se celebrará el 9 de octubre de 2025, donde se anunciarán las tapas ganadoras en las categorías salada, dulce y cóctel, así como el ganador del sorteo. Este año, quien consiga 22 sellos podrá optar a un premio de 500 € (400 € en efectivo y 100 € para gastar en el establecimiento ganador de la categoría salada).

En esta ocasión la ruta contará con la participación de 13 establecimientos locales, que ofrecerán un total de 30 tapas, entre saladas, dulces, cócteles y desayunos, todas a precio popular de 4 euros incluyendo bebida. Una vez más, la Ruta de la Tapa de Espartinas se presenta como un dinamizador de la económica local.