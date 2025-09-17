Así es la cafetería de Los Remedios con brunch increíbles inspirados en Bali: "Da igual lo que pidas porque vas a acertar"

En el corazón de Los Remedios, en una de sus calles principales, se encuentra Delphina Sevilla, un establecimiento especializado en desayunos, brunch y meriendas «inspirados en Bali» que se caracteriza por sus elaboraciones sanas y cuidadas, aptas para todos los gustos y por organizar eventos de yoga que incluyen un brunch delicioso.

Delphina Sevilla abrió sus puertas en la hispalense hace justo un par de años, en septiembre de 2023, de la mano de Patty Molano, la misma propietaria de la heladería Puro & Bio. Sus preparaciones van desde el tradicional café junto a un zumo de naranja hasta tostadas elaboradas con multitud de ingredientes, bowls, diferentes tipos de tés y muchas otras preparaciones naturales y saludables perfectas para cualquier público.

La carta de Delphina Sevilla

En Delphina se puede tanto desayunar como tomar un brunch o merendar. En su carta tienen productos muy variados y diferentes respecto a lo que se suele ver tradicionalmente en Sevilla. Cuentan con tostadas como la de queso ricotta con melocotón, anacardos y miel, la de burrata fresca, prosciuto, pesto de albahaca, tomates cherry, rúcula y pipas de calabaza o la de aguacate, queso feta, granada, salmón ahumado, huevos revueltos, germinados y salsa Spicy Mayo.

Cuentan, además, con batidos super nutritivos con ingredientes como colágeno, vainilla, papaya, mango, plátano, yogur, proteína y bebida de coco, o con proteína de vainilla, plátano, fresa, avena, yogur, canela, dátiles y bebida de almendra. Junto a los batidos tienen varios bowls hechos con chía, a modo de pudding, o con otros productos como yogurt griego, açaí, arándanos, fresa, plátano, granola casera, crema de cacahuetes, cacao nibs y hojuelas de coco.

Para la hora del almuerzo tienen diferentes tipos de sandwiches, totopos o selección de hummus o quesos para compartir, así como algunos platos o bocadillos, como el de pastrami, hecho con pan alemán, cebolla caramelizada, crema de queso camembert, pastrami, rúcula aliñada con mostaza y miel acompañada de huevos revueltos y cebolla frita. No se quedan atrás las opciones más dulces, perfectas para la merienda, como sus peculiares torrijas, el pan de zanahoria, los pancakes de banana, el bizcocho de banana o el cruasán de pistacho, todo un éxito entre las personas que acuden a este establecimiento.

En Delphina Sevilla también cuentan con varios tipos de café de especialidad, limonada casera, una variedad de tés e incluso distintos tipos de cócteles como Moscow Mule o Aperol Spritz.

Este establecimiento que acaba de cumplir sus dos primeros años en la capital hispalense cuenta con una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5 en las reseñas de Google, con más de 200 reseñas. Entre ellas destacan comentarios como el de Elena, una clienta que asegura que «no ha habido otro lugar en Sevilla ni en España que se le pueda comparar», o el de Belén B., que advierte que «da igual lo que pidas porque vas a acertar», y además indica que toda la carta está elaborada «con productos de calidad y temporada».

Delphina Sevilla se encuentra ubicado en la calle Asunción, número 49, en el barrio de Los Remedios. Su establecimiento cuenta con un salón interior muy acogedor perfecto para los días fríos de otoño y con una terraza con varias mesas bajas ideal para los días soleados. Abren de miércoles a lunes, de 09:30 a 21:00 horas, de forma ininterrumpida. Los martes pemanecen cerrados por descanso del personal.