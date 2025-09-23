Decenas de quesos de toda España con degustaciones y otras actividades en esta espectacular feria a 10 minutos de Sevilla

El primer fin de semana de octubre, entre el viernes 3 y el domingo, día 5, el municipio sevillano de Tomares, ubicado a apenas 10 minutos de la capital, acogerá una nueva edición de QuesArte, una feria dedicada al queso artesano que se ha celebrado con anterioridad en lugares como Marbella, Córdoba o Huelva.

Las ferias del queso artesano son un encuentro entre productores y consumidores sin intermediarios, desarrollándose un mercado de queso y lácteos de diferentes lugares del territorio nacional que permite una venta más directa y ética. Esta cita dará a conocer productos únicos de calidad, muchos de los cuales solo se podrán encontrar en estas muestras al ser de proximidad, con una reducida producción por los artesanos.

La entrada al evento, que se celebrará en los Jardines del Conde de la localidad tomareña, es gratuita. En él, el visitante podrá conocer un gran surtido de quesos artesanos de España peninsular y archipiélagos, y en algunos casos de Europa, comprando y degustando el producto en formato tapa.

En estos encuentros se pueden encontrar quesos de diferente tipo, tantos como todos los que se fabrican en el territorio nacional: de cabra, de oveja, de vaca y búfala, quesos frescos, jóvenes, semicurados, curados, viejos, azules, e incluso tortas, así como quesos con sabores tradicionales y también innovadores, con ingredientes como hierbas, especias, frutos secos o bayas.

Sobre QuesArte

Aquesart, Asociación (sin ánimo de lucro, registrada en la Junta de Andalucía con el número de registro 20550) del Queso Artesano y Productos Lácteos, creadora del proyecto QuesArte.

QuesArte y las Rutas del Queso Artesano forman parte de un proyecto integrador de carácter transversal que nació en 2022 con el objetivo de poner en valor la agricultura y la ganadería como sector primario en la alimentación, destacando el papel relevante del sector lácteo-quesero en general, y dinamizando el turismo rural gastronómico en los municipios de la ruta. Detrás de este proyecto se encuentra Aquesart, una asociación sin ánimo de lucro del queso artesano y productos lácteos.

Los encuentros que esta entidad organiza en los que el queso es el protagonista están siempre abiertos al público, con la idea de que los ayuntamientos de los distintos lugares por los que pasan promuevan la cultura, la tradición y la gastronomía de los quesos en la región. Se trata de una oportunidad para descubrir la variedad de quesos artesanales, conocer las queserías locales y del resto del territorio nacional, y, sobre todo, para disfrutar del entorno en un espacio asociado a la gastronomía y la cultura quesera.

La organización Aquesart está formada por profesionales en el sector del queso, la alimentación y la hostelería, así como de la dinamización de ferias y organización de eventos.