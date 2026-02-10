La deducción en la declaración de la renta que muchos aplican mal y puede acabar en una revisión de Hacienda

Los contribuyentes se preparan para el principal hito fiscal del año: la declaración de la renta podrá presentarse entre el 8 abril y el 30 de junio de 2026. Los expertos recomiendan planificar con antelación suficiente este procedimiento para optimizar la carga impositiva a través de las deducciones. Sin embargo, no todo vale para justificar gastos y acogerse a bonificaciones que no nos corresponden puede acarrear una sanción castigada con multa.

A la hora de aplicar una deducción, los contribuyentes deben asegurarse de que cumplen con los requisitos y que disponen de la documentación justificativa necesaria. Cabe recordar que algunas de estas bonificaciones son de aplicación a ingresos y gastos que estamos obligados a declarar. Por ejemplo, en lo que respecta a los contratos de alquiler, si un arrendatario lo declara y el arrendador no, es cuestión de tiempo que Hacienda cruce datos y detecte el fraude.

Los propietarios que alquilen un inmueble pueden acogerse a una deducción del 60% del rednimiento neto por el alquiler de vivienda habitual para los contratos anteriores al 26 de mayo de 2023. En cuanto a los contratos firmados con posterioridad a esa fecha, la deducción será de al menos un 50%, aunque podrá ampliarse en algunos casos. Por su parte, los jóvenes andaluces de hasta 35 años podrán deducirse hasta 1.200 euros en las cuotas del alquiler este 2026.

Deducciones en materia de vivienda habitual

También en el ámbito inmobiliario, los inquilinos con contratos firmados antes del 1 de enero de 2015 pueden deducirse un 10,05% de las cuotas por el alquiler de la vivienda habitual, siempre que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros. Algo parecido ocurre con los contribuyentes que compraron su casa antes del 1 de enero de 2013, que pueden seguir aplicando una deduccion de hasta un 15% de las cantidades destinadas a la compra o financiación, con un base máxima de 9.040 euros. No obstante, en cualquiera de estos casos existe un requisito ineludible: debe tratarse de la vivienda habitual.

Cuando el inmueble objeto de la deducción deje de ser la vivienda habitual, ya sea porque se alquila, se deja vacía o se convierte en una segunda residencia, ya no se puede seguir aplicando. Lo mismo ocurre si el contribuyente se ha mudado y no ha actualizado su domicilio fiscal. La Agencia Tributaria podría tomar la iniciativa si advierte esta situación al cruzar datos de los consumos eléctricos con los de otras propiedades del contribuyente o del padrón municipal.

¿Cuál es la multa de Hacienda por aplicarse deducciones indebidas?

En caso de que Hacienda detecte que no has declarado unos ingresos, o bien que te has acogido a una deducción para la que no cumples los requisitos, podrá enviarte un requerimiento en el plazo de cuatro años desde la presentación de la declaración. Si el contribuyente no aporta la documentación justificativa, podría enfrentarse a una sanción de entre 150 y 6.000 euros en función de la gravedad de la infracción.

Por este motivo, vale más que el contribuyente tome la iniciativa si se da cuenta del error a través de la presentación de una declaración complementaria. Esta fórmula te permitirá corregir lo que está mal y devolver el dinero que te dedujiste indebidamente, junto con los intereses de demora correspondientes.

En cambio, si es Hacienda la que finalmente detecta la omisión de ingresos o la aplicación de deducciones indebidas, la Ley General Tributaria establece sanciones que van del 50% al 150% de la cantidad defraudada, según el grado de ocultación o intencionalidad de la infracción:

Leve: del 50%, cuando se trate de cantidades inferiores a 3.000 euros y no haya ocultación

Grave: de entre un 50% y un 100%, cuando no se declaren más de 3.000 euros con ocultación

Muy grave: del 150% cuando se utilicen métodos fraudulentos

No obstante, Hacienda remitirá al infractor un acta de conformidad. Si el contribuyente la acepta dentro de plazo, obtendrá un 30% de reducción de la sanción y, si paga dentro del periodo voluntario, un 40% de descuento adicional.