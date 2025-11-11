Hacienda te devolverá hasta 5.424 euros si compraste tu casa antes de 2013 y cancelaste la hipoteca tras venderla: así puedes reclamar el dinero

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha dictado una nueva resolución que permitirá recuperar hasta 5.424 euros a algunos contribuyentes. La Agencia Tributaria ha venido aplicando rebajas en el IRPF a quienes compraron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013. Ahora, este dictamen permite a los contribuyentes que cancelaron el préstamo hipotecario con el dinero obtenido de la venta del inmueble acogerse a esta deducción.

La deducción por inversión en vivienda habitual fue durante décadas uno de los beneficios fiscales más populares de España. Los contribuyentes podían deducirse un 15% de las cantidades destinadas a la compra o financiación de su vivienda habitual, con una base máxima de 9.040 euros por año, lo que se traduce en una deducción máxima anual de 1.356 euros. Aunque esta ventaja fiscal se suprimió en 2013, se ha establecido un régimen transitorio para quienes compraron su casa con anterioridad a esa fecha y aplicaron la deducción en su momento.

¿Puedo deducirme la amortización final de la hipoteca en el IRPF?

Hasta ahora, Hacienda solo permitía deducir las cuotas pagadas mientras siguieras viviendo en el inmueble. En la práctica, no podías deducirte las cuotas pagadas tras la venta, al considerarse parte del proceso de transmisión en vez de una inversión destinada a vivienda habitual. Esta nueva resolución del TEAC obliga a Hacienda a modificar su criterio y aplicar esta deducción también sobre el importe destinado a la amortización final del préstamo hipotecario realizada con el dinero obtenido de la venta de dicha vivienda.

"Cuando un interesado que vende la que era su vivienda habitual y en la que hasta entonces vivía, cancela la cantidad restante del préstamo hipotecario que la gravaba utilizando para ello parte del importe que ha recibido como precio por su venta, ese interesado va a poder disfrutar de la deducción por inversión en la vivienda habitual", recoge la resolución del TEAC. No obstante, se han de cumplir con los requisitos del régimen transitorio.

Por tanto, podrás aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en tu declaración de la renta cuando:

Hayas comprado tu casa antes de 2013

La hayas vendido y hayas cancelado la hipoteca con el dinero obtenido

Se hubiese aplicado la deducción en su momento

¿Cómo reclamar la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual?

Aunque la resolución del TEAC llega 12 años después de la entra en vigor del régimen transitorio, los contribuyentes que cumplan con las condiciones podrán reclamar la devolución de las deducciones en el IRPF correspondientes a los ejercicios no prescritos fiscalmente, estos son, los cuatro últimos años: 2021, 2022, 2023 y 2024. "Hay que pedir una declaración rectificativa de la renta, argumentar la resolución y recuperar el dinero", explica el abogado Xavi Abat. En este sentido, la venta de la vivienda habitual deberá haberse producido entre 2021 y 2024.

El nuevo criterio de Hacienda abre la puerta a la recuperación de hasta 1.356 euros por año, es decir, un máximo de 5.424 euros. Por ejemplo, si un contribuyente compró su primera vivienda en 2012 y lo ha vendido en mayo de 2025, ha abonado 3.000 euros en concepto de cuotas mensuales de la hipoteca hasta el momento y ha destinado 6.040 euros de la venta para cancelar el préstamo, podrá aplicar la reducción del 15% sobre la base máxima de 9.040 euros. Hasta ahora, solo podría haberse deducido los 3.000 euros de las cuotas.