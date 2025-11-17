Declarar los ingresos por alquilar una vivienda es obligatorio: estas son las deducciones en la declaración de la renta y la multa de Hacienda si detecta fraude

El IRPF es un tributo progresivo que grava los ingresos de los contribuyentes. Aparte de los rendimientos del trabajo o de las actividades económicas, el capital inmobiliario supone una parte importante de las ganancias patrimoniales para muchos propietarios. Con el objetivo de evitar el fraude, Hacienda vigila que los contratos de alquiler se realicen con arreglo a la ley y, por tanto, consten en la declaración de la renta tanto de los propietarios como de los inquilinos.

Si un arrendatario declara el alquiler en su declaración de la renta y el propietario no, es cuestión de tiempo que la Agencia Tributaria detecte el fraude. Otras fuentes de datos que pueden hacer saltar las alarmas son los anuncios de viviendas en alquiler en portales inmobiliarios, los consumos de suministros o el empadronamiento de un inquilino. Incumplir esta obligación puede suponer asimismo la pérdida de importantes beneficios fiscales, que detallamos a continuación.

¿Puedo deducirme la cuota del alquiler en la declaración de la renta?

Los inquilinos pueden acogerse a importantes ventajas fiscales en materia de alquiler de vivienda. En Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno de Juanma Moreno ha anunciado que las deducciones en el tramo autonómico del IRPF para menores de 35 años que alquilen una vivienda se ampliarán a los 1.200 euros frente a los 900 euros actuales. Otros colectivos vulnerables como mayores de 65 años y víctimas de violencia de género y del terrorismo podrán acogerse a esta rebaja, mientras que las personas con discapacidad podrán desgravarse hasta 1.500 euros por este concepto.

Asimismo, el límite de ingresos en tributación individual se establecerá en 25.000 euros, con respecto a los 19.000 que rigen en la actualidad. Esta medida se aplicarían en la declaración de la renta de 2025, no obstante queda sujeta a la aprobación del presupuesto autónomico en el Parlamento.

¿Cuáles son los beneficios fiscales de poner en alquiler una vivienda?

Por su parte, los propietarios pueden disfrutar también de una deducción del 60% del rendimiento neto por el alquiler de vivienda habitual para los contratos anteriores al 26 de mayo de 2023. Para los contratos posteriores a esa fecha, la deducción será de al menos un 50% y podrá ampliarse en los siguientes casos:

Un 90% para los nuevos contratos sobre una vivienda que haya sido alquilada en una zona de mercado residencial tensionado, cuya renta se rebaje en más de un 5% en relación con el anterior contrato

para los nuevos contratos sobre una en una zona de mercado residencial tensionado, cuya renta se rebaje en más de un 5% en relación con el anterior contrato Un 70% cuando se arrende por primera vez la vivienda en una zona de mercado residencial tensionado y el arrendario tenga entre 18 y 35 años. También se aplicará esta dedución cuando el arrendatario sea una administración pública o una entidad sin ánimo de lucro y el arrendamiento tenga como fin un alquiler social , el alojamiento de personas en situación de vulnerabilidad económica o vivienda de acogida

la vivienda en una zona de mercado residencial tensionado y el arrendario tenga entre 18 y 35 años. También se aplicará esta dedución cuando el arrendatario sea una administración pública o una entidad sin ánimo de lucro y el arrendamiento tenga como fin un , el alojamiento de personas en situación de vulnerabilidad económica o vivienda de acogida Un 60% cuando se hayan realizado actuaciones de rehabilitación en los dos años anteriores a la firma del contrato

¿Cuál es la multa por no declarar los rendimientos del alquiler?

La Ley General Tributaria establece sanciones que van del 50% al 150% de la cantidad defraudada para los contribuyentes que no declaren los rendimientos del alquiler de una vivienda, según el grado de ocultación o intencionalidad de la infracción: