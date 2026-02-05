Los ingresos que cuentan para la declaración de la renta y muchos omiten: "Las sanciones de Hacienda no están condicionadas a grandes fraudes"

El próximo 8 de abril arranca la Campaña de la Renta 2026, una de las principales obligaciones del calendario fiscal. A partir de entonces, los contribuyentes podrán presentar su declaración de la renta a través del servicio Renta Web y de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. No obstante, los expertos recomiendan preparar este trámite con antelación suficiente tanto para optimizar la carga tributaria, así como para evitar posibles sanciones por fraude.

"Si tu economía depende exclusivamente de una nómina, con tener el certificado de retenciones que debe darte tu empresa es suficiente para confirmar los datos del borrador", explica Alonso Gómez, asesor fiscal sevillano (@gomezantolinasesores). Ahora bien, más allá de las rentas del trabajo, el IRPF es un tributo progresivo que grava todos las ganancias patrimoniales del contribuyentes, desde las actividades económicas al capital mobiliario, pasando por el capital inmobiliario. "En general, cualquier ingreso por un servicio o la venta de un producto se debe declarar", puntualiza Gómez.

Deducciones en el IRPF para los arrendadores y arrendatarios de vivienda

La Agencia Tributaria vigila especialmente que los contratos de alquiler se realicen con arreglo a la ley: si un arrendatario declara el alquiler y el arrendador no, es cuestión de tiempo que detecte el fraude. "Si Hacienda detecta que no has declarado unos ingresos que por su condición deberían incluirse en la renta, te enviará un requerimiento para verificar qué ha ocurrido", explica este experto. El incumplimiento de esta obligación puede suponer asimismo la pérdida de importantes beneficios fiscales para ambas partes.

Por un lado, los propietarios que alquilen una segunda vivienda pueden disfrutar e una deducción del 60% del rendimiento neto por el alquiler de vivienda habitual para los contratos anteriores al 26 de mayo de 2023. Para los contratos posteriores a esa fecha, la deducción será de al menos un 50%, aunque podrá ampliarse en algunos casos. También son deducibles otros gastos derivados del arrendamiento de una vivienda, como el IBI, la comunidad o el pago de seguros: "Los caseros deben tener siempre lista esta documentación".

En el caso de los inquilinos, Gómez señala la deducción para jóvenes como una de las más importantes a nivel andaluz. "Dada la situación actual del mercado del alquiler, supone un gran alivio para los contribuyentes", afirma el asesor. Como novedad, este 2026 el importe máximo deducible asciende a 1.200 euros.

"Por realizar mal tu declaración de la renta puedes recibir una sanción"

Aparte del alquiler, el asesor sevillano recuerda que deben declararse todo tipo de rentas, como ganancias en bolsa o dividendos empresariales, siempre que sean superiores a 1.600 euros anuales. "Hay ayudas o prestaciones que por sus casuísticas están exentas", matiza. En cualquier caso, están obligados a presentar la declaración de la renta:

Los trabajadores por cuenta ajena con ingresos por encima de los 22.000 euros brutos anuales con un solo pagador

Los asalariados con ingresos superiores a los 15.876 euros si provienen de dos o más pagadores, siempre que el cómputo de los pagadores diferentes al principal supere los 2.500 euros

Los autónomos, independientemente de su volumen de facturación

En este sentido, omitir la declaración de cualquier rendimiento es susceptible de acarrear una multa por parte de Hacienda: "Las sanciones no están condicionadas a grandes fraudes, ya que puedes ser un pequeño contribuyente, y por realizar mal tu renta puedes recibir una sanción". La Ley General Tributaria establece sanciones que van del 50% al 150% de la cantidad defraudada, según el grado de ocultación o intencionalidad de la infracción: